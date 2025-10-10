Social

Prețul pentru lemnele de foc ar ajunge la 400 de lei/mc. Când s-ar putea întâmpla acest lucru

Prețul pentru lemnele de foc ar ajunge la 400 de lei/mc. Când s-ar putea întâmpla acest lucru Sursa foto: Arhiva EVZ
Un proiect legislativ, înregistrat la Senat, prevede plafonarea prețurilor la lemn utilizat pentru încălzire. Nu vor fi avantajați doar persoanele fizice ci și anumite instituții.

Lemnele de foc, mai ieftine

Senatorii iau în calcul micșorarea prețului lemnului de foc, acum în pragul iernii. Astfel, metrul cub ar urma să coste maximum 400 lei/mc pentru lemnul de foc, resturile de lemn, tocătura provenită din lemn și rumegușul. Prețurile pe care le discută senatorii sunt cu TVA. De asemenea metrul cub de brichete de lemn ar ajunge la 1.500 lei/tonă.

Iar peleții ar urma să coste maximum 2.000 lei/tonă. Vestea proastă este totuși că proiectul prevede că această plafonare va expira la data de 31 martie 2028. Nu doar persoanele fizice ar urma să beneficieze de această reducere.

Ce instituții de stat beneficiază de reducere

Unităţile de învăţământ publice şi private, furnizorii de servicii sociale, unităţile de interes local, unităţile de cult şi unităţie administrativ-teritoriale sunt pe lista beneficiarilor. Iar în cazul în care nu se vor respecta aceste prețuri, producătorii riscă să fie amendați cu sume cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei.

Contravențiile vor fi constatate de personalul silvic, potrivit Legii 171/2010. Dar și de ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române, și de reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Peste 85% din gospodării folosesc lemne de foc

Însă toate contractele care s-au încheiat înaintea intrării în vigoare a proiectului se vor derula potrivit prevederilor legale la data încheierii acestora. Unul dintre principalele motive pentru această inițiativă este acela că peste 3 milioane de gospodării se încălzesc cu lemne de foc.

Iar în mediul rural lemnul de foc este folosit în peste 2,5 milioane de gospodării. Ceea ce înseamnă 85% din totalul gospodăriilor din această zonă. Iar  multe dintre acestea au venituri sub media națională, ceea ce face dificilă încălzirea peste iarnă. Inclusiv veniturile populației se situează sub media UE.

