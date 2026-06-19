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Marea Britanie s-ar putea întoarce în Uniunea Europeană cu condiții speciale: Anunțul neașteptat al lui Michel Barnier la 10 ani de la Brexit

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Marea Britanie s-ar putea întoarce în Uniunea Europeană cu condiții speciale: Anunțul neașteptat al lui Michel Barnier la 10 ani de la BrexitRegatul Unit. Sursa foto: Dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

La împlinirea unui deceniu de la momentul istoric în care britanicii au votat pentru ieșirea din blocul comunitar, tema revenirii Regatului Unit în structurile europene revine puternic în actualitate, informează EFE.

Fostul negociator-șef pentru Brexit din partea Uniunii Europene, Michel Barnier, a lansat o ipoteză surprinzătoare, afirmând că Londra și-ar putea păstra vechile privilegii dacă ar opta pentru reintegrare. Printre acestea se numără păstrarea lirei sterline și menținerea în afara spațiului de liberă circulație.

Marea Britanie s-ar putea întoarce în Uniunea Europeană cu condiții speciale

Într-un interviu acordat publicației britanice The Guardian, realizat cu ocazia marcării a 10 ani de la referendumul din 23 iunie 2016, fostul premier francez a explicat că un scenariu în care Regatul Unit rămâne în afara zonei euro și a spațiului Schengen este perfect posibil. Această viziune reprezintă o deschidere majoră, în condițiile în care regulile comunitare actuale impun statelor candidate obligația de a adopta moneda unică și de a adera la Schengen de îndată ce îndeplinesc toate criteriile tehnice, juridice și de securitate.

Declarațiile făcute de Michel Barnier sunt văzute ca un semnal de încurajare puternic pentru tabăra pro-europeană din Regatul Unit. Analizele sociologice recente arată că dorința cetățenilor britanici de a reveni în Uniune crește semnificativ dacă acest proces nu ar implica renunțarea la lira sterlină sau adoptarea automată a altor mecanisme de integrare profundă. În plus, realitatea cotidiană din insulă pare să schimbe percepția publică, devenind tot mai evident pentru populație că o poziție în interiorul comunității europene ar oferi o mai mare putere statului.

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Flexibilitatea tratatelor și precedentul statelor non-euro

Pentru a-și susține argumentația, oficialul francez a amintit că structura europeană permite deja derogări pentru anumite țări care au negociat clauze speciale de neparticipare. De altfel, statistica actuală arată că cinci dintre cele treisprezece state care s-au alăturat Uniunii Europene în valurile de extindere începute în anul 2004 nu au trecut încă la moneda euro, tratatele comunitare neimpunând un calendar rigid sau termene limită pentru acest pas.

„Vorbesc despre Schengen, vorbesc despre moneda unică: există şi alte state membre care nu fac parte din aceste spaţii. Este perfect posibil să se stabilească clauze de neparticipare în aceste domenii”, a precizat Michel Barnier.

Negocierile viitoare și oferta de consultanță pentru Londra

Deși drumul către o eventuală readerare depinde exclusiv de voința politică de la Londra și de aprobarea celorlalte state membre, fostul diplomat s-a arătat deschis să sprijine un astfel de demers. El a punctat că pilonul central al comunității rămâne sprijinul reciproc între națiuni, unde economiile mai avansate contribuie la dezvoltarea întregului bloc.

„ADN-ul UE este solidaritatea, în care o ţară mai dezvoltată ajută o alta. Vom vedea dacă Regatul Unit decide să solicite aderarea la UE. Va fi o decizie şi va fi supusă negocierilor. În acel moment, voi fi disponibil să ofer consultanţă gratuită”, a adăugat Barnier.

Efectele economice ale divorțului de Bruxelles

Evaluând situația economică actuală a Marii Britanii, marcată de o dinamică destul de lentă în ultimii ani, fostul negociator-șef a evitat să pună toate problemele actuale exclusiv pe seama separării de Europa, însă a subliniat impactul negativ major al acestei decizii istorice. Barnier a gestionat timp de patru ani discuțiile complexe care au dus la semnarea acordului comercial din decembrie 2020 și rămâne ferm pe poziția că abandonarea proiectului european a fost o eroare strategică pentru britanici.

„Nu ar fi corect să spunem că problemele actuale ale Regatului Unit se datorează Brexitului, dar ceea ce sunt sigur este că toate aceste probleme au fost exacerbate de Brexit”, a conchis Barnier.

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