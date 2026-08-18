Cum și când găsești cea mai ieftină chirie. Metode practice testate

În contextul prețurilor tot mai ridicate la locuințe, tot mai mulți români caută soluții pentru a plăti o chirie cât mai mică. Deși piața este competitivă, există strategii concrete, potrivit specialiștilor, prin care se pot găsi oferte sub prețul mediu al zonei.

Primul pas este căutarea simultană pe mai multe platforme. Anunțurile apar pe OLX, Storia, Imobiliare.ro, Publi24, dar și pe grupurile de Facebook dedicate chiriilor din fiecare oraș.

Cele mai bune oferte dispar rapid, de aceea verificarea zilnică a anunțurilor este esențială. De multe ori, proprietarii care publică direct, fără agenție, practică prețuri mai mici, pentru că elimină comisionul.

Momentul în care cauți contează enorm. Cele mai mici chirii apar, de regulă, în perioada noiembrie–februarie, când cererea scade, și în lunile de vară, după ce studenții părăsesc centrele universitare. În schimb, septembrie și octombrie sunt cele mai scumpe luni, din cauza începutului de an universitar.

Flexibilitatea face diferența. Cei dispuși să locuiască în cartiere periferice, la etaje superioare fără lift sau în blocuri mai vechi găsesc aproape întotdeauna prețuri mai mici. O garsonieră sau un apartament care necesită mobilare parțială poate fi, de asemenea, o variantă mai ieftină.

Negocierea nu trebuie neglijată. Mulți proprietari acceptă o reducere de 50–150 de lei pe lună, mai ales dacă li se oferă plata în avans pe câteva luni sau un contract pe termen mai lung. Anunțurile marcate cu „urgent” sau cele care stau de mai multe săptămâni pe site-uri sunt cele mai potrivite pentru negociere.

Un alt aspect important este calculul costului real. Cea mai mică chirie nu este neapărat cea mai avantajoasă. Utilitățile, transportul până la serviciu și eventualele reparații pot face ca o locuință aparent mai scumpă să iasă, pe termen lung, mai ieftină.

În concluzie, găsirea unei chirii mici ține de perseverență, flexibilitate și momentul ales. Cei care caută constant, pe mai multe canale, și sunt dispuși să negocieze au cele mai mari șanse să plătească semnificativ sub prețul pieței.