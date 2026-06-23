Președintele Nicușor Dan a invitat marți partidele și formațiunile parlamentare la consultări oficiale pentru desemnarea unui nou premier, după ce Guvernul Veștea a picat la votul de încredere din Parlament. Înainte de a intra la discuțiile oficiale, liderii principalelor forțe politice de dreapta și de centru au fost protagoniștii unei mișcări strategice de ultim moment.

Potrivit unor surse politice, liderii PNL, USR și UDMR - Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor - au avut discuții informale la Palatul Victoria. Această întâlnire de taină a avut ca scop stabilirea unei strategii comune înaintea negocierilor directe cu șeful statului.

Conform calendarului oficial stabilit de Administrația Prezidențială, delegația PNL este programată la discuții la ora 14:00. Președintele liberalilor, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj ferm înaintea consultărilor, subliniind că soluția optimă pentru depășirea crizei politice rămâne un executiv de tranziție, bazat pe reguli stricte și acorduri asumate public.

„Partidul Național Liberal își menține propunerea privind învestirea unui Guvern minoritar, bazat pe un pact național, care să stabilească prioritățile României pentru următoarele 6 luni. România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline. Un Guvern construit pe transparență, reguli clare și respect pentru principiile democratice. Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele. Ce se construiește fără principii, fără seriozitate și fără onestitate nu poate rezista”, a arătat Ilie Bolojan.

Liderul liberal a mai precizat că PNL este complet pregătit să contribuie activ la o „soluție corectă, asumată, transparentă și construită în interesul real al României”.

Formațiunile politice și-au desemnat reprezentanții de top pentru runda de negocieri cu președintele Nicușor Dan. Tabăra liberală mizează pe conducerea executivă a partidului, în timp ce Uniunea Democrată Maghiară din România vine cu o formulă extinsă de lideri parlamentari și foști miniștri.

Potrivit anunțului oficial al formațiunii, echipa liberală care se va prezenta la Palatul Cotroceni este formată din:

Ilie Bolojan – președintele partidului;

Dan Motreanu – prim-vicepreședinte;

Robert Sighiartău – secretar general;

Mircea Abrudean – președintele Senatului;

Gabriel Andronache – liderul deputaților liberali.

Delegația Uniunii este condusă de președintele formațiunii, Kelemen Hunor, și include cinci lideri cheie:

Kelemen Hunor – președintele UDMR;

Túrós Lorand – liderul grupului parlamentar din Senat;

Csoma Botond – liderul grupului parlamentar din Camera Deputaților;

Rozália Biró – președinta Consiliului Reprezentanților Unionali (CRU);

Cseke Attila – ministrul interimar.

Social-democrații merg la consultări separați de tabăra de dreapta, având propria strategie pentru configurarea viitoarei majorități sau pentru gestionarea opoziției parlamentare.

Delegația PSD este compusă din cinci persoane și este condusă direct de șeful formațiunii:

Sorin Grindeanu – președintele PSD;

Claudiu Manda – secretar general;

Marian Neacșu – deputat și fost vicepremier;

Natalia Intotero – deputat și vicepreședinte al Camerei Deputaților;

Doina Fedorovici – senatoare.