Presa internațională relatează pe larg despre respingerea Guvernului propus de Adrian Veștea în Parlamentul României, avertizând asupra prelungirii instabilității politice de la București. Marile agenții de știri și publicații străine notează că eșecul votului de învestitură menține țara într-un blocaj început în primăvară, într-o perioadă în care Executivul trebuie să gestioneze unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană.

Agenția americană The Associated Press (AP), preluată și de postul ABC News, notează că votul de încredere eșuat împotriva cabinetului propus de Adrian Veștea este de așteptat să adâncească perioada de instabilitate și turbulențe, în contextul în care România se confruntă cu unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană și cu o inflație ridicată.

Jurnaliștii americani explică dinamica din Parlament, unde programul de guvernare și lista miniștrilor au întrunit doar 189 de voturi favorabile din cele 233 necesare, majoritatea parlamentarilor alegând să se abțină. AP analizează contextul politic tensionat: „Președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pe Veștea pe baza experienței sale administrative, după ce prima sa opțiune, Eugen Tomac, nu a reușit să prezinte o echipă guvernamentală în termenul legal de 10 zile. Deși Cabinetul a primit sprijin din partea Partidului Social-Democrat (PSD) — cea mai mare formațiune parlamentară —, propriul partid al lui Veștea (PNL) a refuzat să îl susțină, întrucât șeful statului nu a consultat formațiunea înainte de nominalizare”.

AP citează și analiza consultantului politic Cristian Andrei, care afirmă că actualul deznodământ favorizează în mare măsură partidul de opoziție AUR, demonstrând că partidele principale sunt în impas. Conform acestuia, instabilitatea și populismul înregistrează progrese, iar găsirea unei majorități va fi un parcurs dificil din cauza conflictelor constante dintre formațiunile pro-occidentale.

Agenția franceză de presă AFP și postul de televiziune France24 descriu evenimentele de la București drept „o nouă surpriză politică după luni de turbulențe în această țară membră a UE și NATO, situată la granița cu Ucraina”.

Jurnaliștii francezi reamintesc cronologia crizei, punctând că problemele executive au început în luna mai, când guvernul de coaliție condus de liberalul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură de către o majoritate formată din reprezentanții de centru-stânga și cei de extremă-dreapta. Coaliția de la acea vreme implementase o serie de măsuri de austeritate nepopulare, inclusiv majorări de taxe, pentru a diminua deficitul bugetar.

AFP evidențiază tensiunile interne din partidul din care provine premierul desemnat, amintind că propria formațiune l-a amenințat pe Veștea cu excluderea în cazul în care continuă demersul. De asemenea, agenția menționează discursurile din plen și decizia parlamentarilor AUR de a părăsi sala înainte de vot, după negocierile eșuate purtate anterior cu premierul desemnat.

În completare, este prezentată opinia politologului Remus Ștefureac (fondatorul INSCOP Research), care explică pe rețelele de socializare pașii următori: o a doua respingere a unui nou premier desemnat ar putea declanșa alegeri anticipate. Analistul consideră că un astfel de scenariu ar genera probleme majore pentru economie, companii și veniturile populației, singura formațiune care ar putea beneficia politic în urma anticipatelor fiind AUR.

Agenția oficială chineză de știri Xinhua a relatat, de asemenea, succint evenimentele de la București, confirmând deznodământul votului din data de 22 iunie. Sursa citată precizează că guvernul propus de prim-ministrul desemnat al României, Adrian Veștea, nu a reușit să obțină aprobarea parlamentară necesară învestirii oficiale, menținând incertitudinea la nivelul executivului român.

În conformitate cu procedurile constituționale, președintele Nicușor Dan urmează să convoace noi consultări și să desemneze un alt candidat pentru funcția de prim-ministru.