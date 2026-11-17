Fostul premier și actualul președinte al PNL, Ilie Bolojan, a respins acuzațiile privind presupusa utilizare a resurselor Serviciului de Pază și Protecție (SPP) la nunta fiicei sale, organizată în weekend la Oradea. Liderul liberal a susținut că a respectat legea și a acuzat PSD și AUR de hărțuire politică, după solicitarea de înființare a unei comisii parlamentare de anchetă.

Ilie Bolojan a declarat că nu a încălcat prevederile legale privind utilizarea mașinii SPP și a respins acuzațiile apărute după nunta fiicei sale. Fostul premier a susținut că evenimentul a fost unul decent și a pus controversele din ultimele zile pe seama unor atacuri politice.

Președintele PNL a explicat că foștii premieri beneficiază de protecție din partea SPP, iar renunțarea la aceasta presupune asumarea în scris a răspunderii pentru propria securitate.

”În aceste zile am avut o hărţuială şi un festival de minciuni care sunt efectul unui botez nereuşit de la Timişoara de acum ceva timp şi atunci trebuie găsită orice fel de chestiune care să fie legată şi de Bolojan. Ce vă pot asigura este că, pe de o parte, copiii mei au avut o nuntă decentă, iar eu, personal, am respectat toate prevederile legale şi nu s-a făcut nicio ilegalitate în modul în care a fost folosită maşina SPP, o prevedere legală care obligă practic premierii care au fost în funcţie să aibă pază. Dacă refuză asta, trebuie să dea declaraţii în scris şi în fiecare zi, dacă refuzi, pentru că mai sunt şi astfel de situaţii, e chestiune pe proprie răspundere”, a afirmat Ilie Bolojan, la Digi 24.

Liderul liberal a spus că au existat și situații în care a renunțat la protecția asigurată de SPP. În acele cazuri, a completat declarațiile necesare și și-a asumat personal responsabilitatea pentru propria siguranță.

Fostul șef al Guvernului a criticat și inițiativa parlamentară de verificare a modului în care ar fi fost utilizate mașinile și personalul SPP. Potrivit acestuia, demersul reprezintă o continuare a acțiunilor politice îndreptate împotriva sa.

”În ceea ce priveşte partea de comisie care a fost înfiinţată în Parlament, este tot o continuare a unei hărţuieli politice generate de PSD şi AUR. Dacă vă aduceţi aminte, au mai făcut o comisie de anchetă, tot un fiasco, legată de întâlnirea pe care am avut-o cu doamna Tănăsescu, preşedinta Curţii Constituţionale (...) în care, din nou, nu s-a dovedit nimic. Nu fac decât să continue această hărţuială pe care au început-o în lunile anterioare şi asta arată, încă o dată, colaborarea pe faţă, sau prin dos, dintre PSD, AUR şi ceilalţi”, a adăugat Bolojan.

Întrebat dacă intenționează să participe la eventualele audieri din comisia parlamentară, președintele PNL nu a oferit un răspuns explicit privind prezența sa.

”Aceste comisii nu au un scop serios, doar un scop de imagine şi de şicanare. Le voi trata în consecinţă”, a răspuns Ilie Bolojan.

Deputatul Dumitru Coarnă a anunțat marți că a depus la Secretariatul General al Camerei Deputaților o solicitare pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă.

Demersul vizează verificarea posibilei folosiri a autoturismelor și personalului SPP pentru transportul invitaților la nunta fiicei lui Ilie Bolojan, desfășurată la Oradea în weekendul precedent.

Acuzațiile au fost respinse de fostul premier, care a susținut că utilizarea mașinii SPP s-a făcut cu respectarea prevederilor legale.