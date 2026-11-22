Un judecător federal din California, numit în funcție de fostul președinte Joe Biden, a emis o ordonanță preliminară prin care îi interzice secretarului Agriculturii, Brooke Rollins, să folosească adresa oficială de e-mail sau autoritatea funcției pentru a le transmite angajaților mesaje religioase de Crăciun, potrivit Fox News.

Instanța a considerat că două mesaje anterioare ale acesteia, trimise cu ocazia sărbătorilor creștine și în care era promovat creștinismul, au depășit limitele și au exercitat o presiune coercitivă asupra angajaților care nu împărtășeau aceleași convingeri religioase.

Hotărârea a fost pronunțată joi de judecătoarea federală Trina Thompson, în contextul în care administrația președintelui Donald Trump a încercat, în al doilea său mandat, să extindă protecția libertății de exprimare religioasă pentru angajații federali.

Printre măsurile adoptate se numără un set de recomandări din 2025 ale Oficiului pentru Managementul Personalului, care le permite angajaților să afișeze obiecte religioase și să discute despre credința lor la locul de muncă, precum și înființarea unui Birou pentru Credință la Casa Albă.

Judecătoarea Thompson a apreciat însă că două mesaje trimise de Rollins tuturor angajaților Departamentului Agriculturii din SUA (USDA), cu ocazia Crăciunului din 2025 și a Paștelui din 2026, au încălcat, cel mai probabil, clauza Primului Amendament al Constituției americane care interzice stabilirea unei religii oficiale de către stat.

În mesajele respective, Iisus Hristos era descris drept „Mântuitorul nostru” și „Domnul nostru înviat”.

„Înțelepciunea părinților fondatori a constat în recunoașterea faptului că independența presupune libertatea de conștiință”, a scris judecătoarea Thompson în hotărâre.

Aceasta a explicat că prevederile constituționale interzic guvernului să-și folosească autoritatea pentru a influența decizia unei persoane privind practicarea sau nepracticarea unei religii.

Decizia instanței are la bază un proces intentat în luna mai de Federația Națională a Angajaților Federali și de șase angajați cu convingeri religioase diferite sau fără apartenență religioasă. Aceștia au acuzat-o pe Rollins că a exclus alte comunități religioase prin faptul că nu a recunoscut sărbătorile acestora în mesajele transmise personalului.

Reclamanții au susținut că angajații au fost transformați într-un public captiv, fără posibilitatea de a refuza primirea comunicărilor, și că au fost încălcate inclusiv regulile interne ale USDA privind exprimarea religioasă la locul de muncă.

„Dacă există o constantă în constelația noastră constituțională, aceasta este că niciun oficial, indiferent cât de important sau de mărunt, nu poate impune ceea ce trebuie considerat ortodox în politică, naționalism, religie sau alte chestiuni de opinie. Cu toate acestea, în cele aproximativ 15 luni de când se află la conducerea USDA, secretarul Rollins a făcut tocmai acest lucru”, au afirmat reclamanții în acțiunea depusă în instanță.

Judecătoarea le-a dat dreptate în privința îngrijorărilor legate de formulările folosite de Rollins în două mesaje: unul transmis la 23 decembrie 2025, de Crăciun, însoțit de un videoclip despre nașterea lui Iisus, și altul trimis la 5 aprilie 2026, de Paște, în care era relatată învierea lui Iisus.

Thompson a considerat că aceste mesaje prezentau convingerile creștine ca și cum ar fi fost împărtășite de toți angajații instituției.

„Folosirea pronumelor «noi», «nouă» și «nostru» de către secretar, împreună cu faptul că nu a recunoscut existența altor sărbători religioase și nici posibilitatea ca angajații să aibă convingeri diferite, creează în cadrul USDA o cultură și un mediu care par să se conformeze în mod universal credințelor secretarului”, a scris judecătoarea.

Aceasta a adăugat că, având în vedere folosirea pronumelor la plural, mesajele nu puteau fi interpretate altfel decât ca o prezentare a viziunii religioase personale a secretarului drept una împărtășită de toți destinatarii, adică de întregul personal al USDA.

Hotărârea menționează și cazul unei angajate care, deranjată de mesajele religioase, a cerut să nu le mai primească. Cererea i-ar fi fost respinsă, comunicându-i-se că acest lucru „nu este posibil”. Totodată, femeia ar fi fost avertizată că insistența asupra nemulțumirii sale ar putea „crea probleme”.

Instanța a amintit și declarații publice anterioare ale lui Rollins, care spusese că fusese deja dată în judecată pentru că vorbea prea mult despre Iisus, adăugând: „Nu voi înceta niciodată să vorbesc despre Iisus”.

Președintele Federației Naționale a Angajaților Federali, Randy Erwin, a salutat hotărârea judecătorească.

„Angajații federali sunt funcționari publici, nu un public pentru convingerile religioase personale ale superiorilor lor. Federația este mândră că a sprijinit angajații care au contestat această situație și va continua să apere drepturile constituționale ale membrilor săi, precum și dreptul acestora de a servi poporul american fără constrângeri religioase”, a declarat Erwin.

O purtătoare de cuvânt a Departamentului Agriculturii a transmis că instituția analizează opțiunile disponibile, inclusiv posibilitatea unui apel.

„Aceasta este o încercare complet fără precedent de a reduce la tăcere un membru al Cabinetului”, a afirmat reprezentanta USDA într-o declarație transmisă Fox News.

La o lună după preluarea mandatului, în februarie 2025, Donald Trump a înființat Biroul pentru Credință de la Casa Albă, aflat în subordinea Consiliului pentru Politici Interne. Structura are rolul de a colabora cu organizațiile religioase și cu biroul procurorului general pentru identificarea problemelor legate de aplicarea protecției federale a libertății religioase.

„Vrem să readucem religia într-o formă mai puternică, mai amplă și mai bună ca niciodată. Este foarte important și acesta este un început bun”, declara Trump la Micul Dejun Național de Rugăciune din februarie 2025.

„Trebuie să avem religie. Aceasta a avut mult de suferit în ultimii ani, dar acum revine. Revine cu putere”, a mai spus președintele american.