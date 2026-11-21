Vicepreședintele JD Vance și secretarul de Stat Marco Rubio au participat vineri, alături de Donald Trump, la o conferință de presă de aproape 90 de minute la Casa Albă, într-un moment în care amândoi sunt considerați posibili candidați ai Republicanilor la alegerile prezidențiale din 2028. Apariția celor doi în spatele președintelui a fost urmărită atent la Washington, iar schimburile de replici au oferit indicii despre relația lor cu Trump și despre competiția pentru succesiunea acestuia, relatează The Wall Street Journal.

Pentru Vance, conferința a venit într-un moment dificil. După rezultatele slabe obținute de Republicani la alegerile de la jumătatea mandatului, vicepreședintele a pus o parte din responsabilitate pe seama războiului din Iran. Declarațiile sale au provocat nemulțumirea președintelui, care a considerat că Vance nu a subliniat suficient faptul că decizia de a începe războiul a fost una corectă.

În timpul conferinței, un jurnalist l-a întrebat pe vicepreședinte dacă el consideră că războiul a meritat costul politic al pierderii Senatului. Vance nu a răspuns direct la această întrebare. El a spus că împiedicarea Iranului să obțină o armă nucleară este absolut necesară și a adăugat că rolul său este să îl susțină pe președintele Statelor Unite.

„Președintele a spus că ar face-o din nou. Treaba mea este să îl susțin pe președintele Statelor Unite”, a afirmat Vance.

Rubio nu a fost întrebat despre propria poziție privind războiul, însă a susținut în repetate rânduri campania militară americană împotriva Iranului.

Trump i-a lăsat pe cei doi să vorbească, dar nu și-a desemnat succesorul

Pe parcursul conferinței, Vance și Rubio au stat în mare parte în spatele președintelui, în timp ce acesta a vorbit despre subiecte diverse, de la asfalt și tancuri militare până la centre de date. La un moment dat, Trump a respins ideea că ar vorbi fără să se oprească: „Vor spune: «A divagat, a divagat îngrozitor». Eu nu divaghez. Nu divaghez deloc”.

Când a fost întrebat despre informațiile potrivit cărora ar fi fost nemulțumit de criticile lui Vance la adresa războiului din Iran, Rubio s-a uitat spre vicepreședinte și a clătinat din cap, într-un gest de susținere.

La aproximativ jumătatea conferinței, Trump le-a oferit celor doi ocazia să ia cuvântul. Vance a glumit pe seama faptului că fusese lăsat în urmă în timp ce președintele și Rubio participaseră la recepții oficiale în Filipine și China.

„Aș compara puțin situația cu «Singur acasă», dar cu mâncare mai bună și mai mult aur”, a spus vicepreședintele, adăugând că îi fusese dor de președinte și de echipă.

Rubio a adoptat un ton mai serios. El a explicat importanța vizitei de trei zile în Asia și a apărat întâlnirile lui Trump cu liderul chinez Xi Jinping și cu președintele rus Vladimir Putin. Secretarul de Stat a susținut că ideea potrivit căreia cei trei lideri nu ar trebui să discute în mod regulat este nu doar absurdă, ci și periculoasă.

Momentul cel mai așteptat a venit când un jurnalist l-a întrebat pe Trump care dintre cei doi ar fi un președinte mai bun după încheierea mandatului său. Președintele a răspuns sarcastic: „Oh, lăsați-mă să vă dau răspunsul la asta”, dar nu a făcut o alegere.

Trump a evitat în repetate rânduri să îl desemneze pe Vance drept succesor și a spus că este prea devreme pentru o susținere oficială.

În același timp, l-a lăudat frecvent pe Rubio și a alimentat speculațiile privind o posibilă competiție între cei doi. A discutat inclusiv cu apropiații despre varianta în care Vance și Rubio ar candida împreună, deși o asemenea formulă este considerată puțin probabilă.

Apropiații lui Vance au început discret pregătirile pentru o posibilă campanie prezidențială în 2028, însă persoane din anturajul vicepreședintelui spun că acesta nu a luat încă o decizie finală.

Rubio a afirmat în trecut că nu intenționează să candideze și a insistat că nu îl va provoca pe vicepreședinte. Cei doi au devenit apropiați de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, potrivit unor persoane din anturajul lor.

Cu toate acestea, susținătorii secretarului de Stat îl îndeamnă tot mai des să ia în calcul o candidatură. Aceștia invocă experiența sa politică, biografia personală și capacitatea de a comunica mesajele partidului.

Un sondaj Emerson College privind o eventuală competiție internă a republicanilor, publicat în această săptămână, îl plasa pe Rubio cu peste zece puncte procentuale în fața lui Vance și a altor posibili candidați, inclusiv Ron DeSantis, guvernatorul Floridei aflat la final de mandat.

Totuși, Republicanii s-ar putea confrunta cu un climat electoral dificil în 2028. Analiștii citați de publicația americană consideră că alegătorii ar putea fi reticenți să voteze un candidat asociat atât de strâns cu Trump, pe măsură ce actuala administrație se apropie de final.

Viitorul candidat republican va trebui astfel să găsească un echilibru între susținerea moștenirii politice a președintelui și distanțarea de deciziile sale controversate.

Trump pare să își păstreze rolul de arbitru al competiției și ar putea amâna susținerea unui candidat până în ultimul moment. Vineri, însă, i-a oferit lui Vance o apărare publică, spunând că declarațiile acestuia despre războiul din Iran au fost „foarte exacte”, în special în privința creșterii prețurilor la combustibili.

În ultimele săptămâni, Trump a avut mai multe declarații elogioase la adresa lui Rubio. În timpul reuniunii liderilor din Asia de Sud-Est, desfășurată la Manila, președintele a întrebat public cât de popular este secretarul de Stat și dacă își face bine treaba, afirmând apoi că acesta a fost „fantastic”.

Rubio a susținut și intervenția militară americană în Iran. La un eveniment de la Mar-a-Lago, el a declarat că Statele Unite nu pot accepta ca un regim pe care l-a descris drept radical și terorist să dețină arme de distrugere în masă. Trump l-a ascultat și l-a aplaudat la final.

În conferința de vineri, Rubio a avut un avantaj de imagine în unele transmisiuni televizate, în care cadrele îl arătau doar pe el alături de Trump. Totuși, secretarul de Stat a părut uneori incomod și a fost surprins mișcându-se neliniștit în timpul intervențiilor președintelui.

La finalul conferinței, un alt membru al administrației a atras atenția: Stephen Miller, noul șef de cabinet al lui Trump. Acesta a urcat la pupitru și a afirmat că președintele a realizat „mai mult decât orice alt președinte din istoria Americii”.

Trump a intervenit atunci, anunțând în glumă că are o știre de ultimă oră și întrebându-l pe Miller: „Vrei să candidezi la președinție?”. Apoi a spus că Miller a fost mai bun decât Vance și Rubio.

Momentul a încheiat o conferință în care cei doi posibili succesori ai lui Trump au fost ținuți în prim-plan, fără ca președintele să ofere vreun indiciu clar despre pe cine ar prefera în cursa republicană din 2028.