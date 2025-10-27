International

Marco Rubio și JD Vance, nominalizați de Trump ca favoriți pentru candidatura republicană

Marco Rubio și JD Vance, nominalizați de Trump ca favoriți pentru candidatura republicană
Președintele american Donald Trump a oferit comentarii privind viitorul Partidului Republican și posibilii candidați care ar putea conduce formațiunea după încheierea mandatului său, menționând pe Secretarul de Stat Marco Rubio și pe Vicepreședintele JD Vance ca principalii candidați pentru nominalizarea prezidențială din 2028, potrivit Politico.

Trump a vorbit despre subiect în timp ce se afla la bordul Air Force One, pe drumul către Japonia, fără a exclude complet ideea unei eventuale candidaturi proprii, chiar dacă Constituția Statelor Unite îi interzice un al treilea mandat.

Trump, despre succesorii Partidului Republican

Întrebat de reporterii despre sugestiile potrivit cărora ar putea încerca un al treilea mandat, Trump a răspuns:

„Mi-ar plăcea să o fac — am cele mai bune cifre vreodată”.

Cu toate acestea, președintele a precizat că nu a luat în serios această posibilitate:

„Nu m-am gândit cu adevărat să candidez din nou. Avem oameni foarte buni”.

Marco Rubio

Marco Rubio / sursa foto: dreamstime.com

Când a fost rugat să nominalizeze persoane, Trump a făcut gest către Marco Rubio, care se afla în apropierea jurnaliștilor.

„Avem oameni grozavi — nu trebuie să intru în detalii. Unul dintre ei stă chiar aici”, a spus Trump, referindu-se la Rubio.

JD Vance, apreciat de Donald Trump

Președintele a adăugat aprecieri pentru Vicepreședintele JD Vance, implicat activ în numeroase probleme interne și de securitate națională.

JD Vance

JD Vance. Sursa foto: facebook / JD Vance

„Evident, JD este grozav. Vicepreședintele este grozav. Nu sunt sigur că cineva ar candida împotriva lor doi”, a afirmat Trump.

A treia candidatură pentru președintele Statelor Unite

Fostul strateg de la Casa Albă, Steve Bannon, a fost printre cei mai vocali susținători ai unei eventuale candidaturi a lui Trump pentru un al treilea mandat, în ciuda restricțiilor constituționale.

Într-un podcast recent, Bannon a afirmat: „Există un plan”, sugerând că Trump ar putea încerca să candideze din nou, în ciuda limitărilor legale.

Comentariile lui Trump vin într-un moment în care Partidul Republican se pregătește pentru alegerile prezidențiale din 2028, iar liderii săi explorează opțiuni pentru succesiunea președintelui în exercițiu.

Nominalizarea lui Rubio și a lui Vance ar putea influența strategia partidului în următorii ani, având în vedere pozițiile lor actuale în administrație și profilul public.

