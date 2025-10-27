China a efectuat manevre cu bombardiere în apropiera Taiwanului

Un grup de bombardiere chineze H-6K a survolat zona recent în apropierea Taiwanului pentru „exerciţii de confruntare”, potrivit anunţului făcut duminică seară de presa de stat din China. Manevrele au loc la doar câteva zile înaintea unei întâlniri programate între preşedinţii Chinei şi SUA, potrivit Reuters.

Televiziunea naţională chineză nu a oferit o dată exactă pentru manevrele efectuate, dar a publicat informaţia prin contul său de pe Weibo dedicat activităţilor militare, potrivit Reuters. Anunţul făcut de televiziunea națională a aratăt implicarea bombardierelor H-6K, cât şi a avioanelor de vânătoare J-10.

Potrivit presei chineze, mai multe avioane J-10 au zburat în formaţie de luptă într-un „spaţiu aerian ţintă desemnat”, în timp ce bombardierele H-6K s-au îndreptat spre apele şi spaţiul aerian din jurul Taiwanului pentru a desfăşura exerciţii simulate de confruntare, fără a fi oferite alte detalii.

Bombardierul strategic H-6K, implicat în recentele exerciţii militare de lângă Taiwan, are capacitatea de a transporta arme nucleare, ceea ce accentuează tensiunile în regiune. Manevrele vin într-un moment sensibil pentru relaţiile dintre China şi Statele Unite.

Xi Jinping şi Donald Trump urmează să se întâlnească săptămâna aceasta în Coreea de Sud, în marja unui summit regional. Principala temă a discuţiilor celor doi președinți va fi războiul comercial dintre cele două ţări.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat că Taiwanul nu trebuie să fie îngrijorat de întâlnirea dintre preşedinţii ceșor două țări.

Taiwanul, considerat de China o provincie renegată, pe care Beijingul nu exclude să o readucă printre teritoriile chineze folosind forța, beneficiază de sprijin neoficial din partea Statelor Unite de mai multe decenii. Deși Washingtonul nu menține relații diplomatice oficiale cu Taipei, țara rămâne principalul său furnizor de arme.