International

China a efectuat manevre cu bombardiere în apropiera Taiwanului

Comentează știrea
China a efectuat manevre cu bombardiere în apropiera TaiwanuluiSursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Un grup de bombardiere chineze H-6K a survolat zona recent în apropierea Taiwanului pentru „exerciţii de confruntare”, potrivit anunţului făcut duminică seară de presa de stat din China. Manevrele au loc la doar câteva zile înaintea unei întâlniri programate între preşedinţii Chinei şi SUA, potrivit Reuters.

China a lansat un grup de bombardiere H-6K în apropierea Taiwanului

Televiziunea naţională chineză nu a oferit o dată exactă pentru manevrele efectuate, dar a publicat informaţia prin contul său de pe Weibo dedicat activităţilor militare, potrivit Reuters. Anunţul făcut de televiziunea națională a aratăt implicarea bombardierelor H-6K, cât şi a avioanelor de vânătoare J-10.

Potrivit presei chineze, mai multe avioane J-10 au zburat în formaţie de luptă într-un „spaţiu aerian ţintă desemnat”, în timp ce bombardierele H-6K s-au îndreptat spre apele şi spaţiul aerian din jurul Taiwanului pentru a desfăşura exerciţii simulate de confruntare, fără a fi oferite alte detalii.

Xi Jinping şi Donald Trump, întâlnire strategică în Coreea de Sud

Bombardierul strategic H-6K, implicat în recentele exerciţii militare de lângă Taiwan, are capacitatea de a transporta arme nucleare, ceea ce accentuează tensiunile în regiune. Manevrele vin într-un moment sensibil pentru relaţiile dintre China şi Statele Unite.

Marina Statelor Unite investighează două incidente succesive, în Marea Chinei de Sud
Marina Statelor Unite investighează două incidente succesive, în Marea Chinei de Sud
Explozie în Rahova, coșmar fără sfârșit pentru proprietarii din blocul afectat. Ar putea rămâne datori la bănci
Explozie în Rahova, coșmar fără sfârșit pentru proprietarii din blocul afectat. Ar putea rămâne datori la bănci
Steag China și Taiwan.

Steag China și Taiwan. Sursă foto: Arhiva EVZ

Xi Jinping şi Donald Trump urmează să se întâlnească săptămâna aceasta în Coreea de Sud, în marja unui summit regional. Principala temă a discuţiilor celor doi președinți va fi războiul comercial dintre cele două ţări.

China condiseră Taiwanul o regiune renegată

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat că Taiwanul nu trebuie să fie îngrijorat de întâlnirea dintre preşedinţii ceșor două țări.

Taiwanul, considerat de China o provincie renegată, pe care Beijingul nu exclude să o readucă printre teritoriile chineze folosind forța, beneficiază de sprijin neoficial din partea Statelor Unite de mai multe decenii. Deși Washingtonul nu menține relații diplomatice oficiale cu Taipei, țara rămâne principalul său furnizor de arme.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:18 - Marina Statelor Unite investighează două incidente succesive, în Marea Chinei de Sud
10:11 - Fonduri qatare pentru Gaza. Implicarea Israelului în transferurile umanitare
10:02 - Provocări tehnice în construcția Catedralei Naționale. Edificiul a fost ridicat cu tehnologii complexe
09:51 - Explozie în Rahova, coșmar fără sfârșit pentru proprietarii din blocul afectat. Ar putea rămâne datori la bănci
09:44 - China a efectuat manevre cu bombardiere în apropiera Taiwanului
09:35 - Radu Burnete, despre Catedrala Națională: În ciuda corupției, România a progresat

HAI România!

Șoc și Groază în TV: Radu Coșarcă - Cârtițe Regizate, Mineri la Poartă și 9/11 Live!
Șoc și Groază în TV: Radu Coșarcă - Cârtițe Regizate, Mineri la Poartă și 9/11 Live!
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale