International

SUA și China negociază un acord care ar putea evita noi taxe vamale și ar relua comerțul cu soia

SUA și China negociază un acord care ar putea evita noi taxe vamale și ar relua comerțul cu soiaSursa foto: Tanita Chunsiripongpann | Dreamstime.com
China ia în considerare să amâne punerea în aplicare a restricțiilor impuse exportului de pământuri rare și să reia achizițiile de soia din Statele Unite, a anunțat duminică secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent. Decizia ar preveni astfel o creștere masivă a taxelor vamale americane, reprezentând un semn de detensionare între cele două mari puteri mondiale, relatează AFP.

Amenințarea taxelor vamale suplimentare

Președintele american Donald Trump a amenințat că va impune taxe vamale suplimentare de 100% produselor chinezești începând cu 1 noiembrie, în cazul în care China își consolidează controlul asupra exporturilor de pământuri rare și tehnologiile necesare rafinării acestora.

„Cred că am evitat acest lucru”, a declarat

Scott Bessent

Scott Bessent / sursa foto: captură video

pentru postul ABC News, făcând referire la posibilitatea escaladării tensiunilor comerciale.

Achiziții de soia americană

Potrivit secretarului american al Trezoreriei, China va amâna implementarea restricțiilor timp de un an, în timp ce reexaminează situația. De asemenea, Beijingul a acceptat „achiziții agricole substanțiale de la agricultori americani” în cadrul negocierilor cu vicepremierul chinez He Lifeng, desfășurate la Kuala Lumpur, în marja unui summit al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

„Cred că atunci când se va face public acordul cu China, cultivatorii noștri de soia vor fi foarte mulțumiți, atât pentru acest sezon, cât și pentru viitoarele, timp de mai mulți ani”, a precizat Scott Bessent.

Întâlnirea Trump – Xi Jinping

Donald Trump urmează să se întâlnească joi cu omologul său chinez, Xi Jinping, în cadrul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), care va avea loc în Coreea de Sud.

„Cred că avem cu adevărat șanse bune să ajungem la un acord global”, a apreciat președintele american sâmbătă, la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One.

