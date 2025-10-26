International

Netanyahu: Nu avem nevoie de undă verde pentru a ataca inamicii Israelului

Netanyahu: Nu avem nevoie de undă verde pentru a ataca inamicii IsraeluluiBenjamin Netanyahu Sursa Foto: Arhiva EVZ
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a reafirmat duminică, într-o ședință a Cabinetului său, că Israelul nu va solicita aprobarea altor state pentru a răspunde atacurilor asupra sa, subliniind că securitatea națională este o responsabilitate exclusivă a statului.

„Politica noastră de securitate este în mâinile noastre”, a declarat liderul israelian.

Netanyahu, mesaj dur

Netanyahu a accentuat că Israelul acționează după propriile decizii și în mod discret, amintind de operațiunile recente din Liban și Fâșia Gaza. „Noi răspundem la discreție atacurilor, așa cum am văzut în Liban și recent în Fâșia Gaza”, a subliniat premierul.

Fâșia Gaza

Fâșia Gaza. Sursa foto Captură video

Declarațiile sale vin într-un context tensionat, la o săptămână după ce Israelul a primit vizite ale mai multor oficiali americani de rang înalt. Scopul acestor întâlniri a fost consolidarea armistițiului aflat în vigoare în Fâșia Gaza de la 10 octombrie, după intensificarea conflictelor din zonă.

Israel atac Fâșia Gaza

Israel atac Fâșia Gaza. Sursă foto: Captură video

În cadrul acestor discuții, oficialii SUA au explorat posibilitatea înființării unei forțe internaționale de securitate menite să monitorizeze respectarea acordului de încetare a focului.

„Israelul va decide”

Cu toate acestea, Netanyahu a subliniat că Israelul deține un drept de veto privind componența acestei misiuni internaționale. „Noi le-am spus clar forțelor internaționale că Israelul va decide ce forțe sunt inacceptabile pentru noi”, a precizat premierul.

În mod concret, premierul se opune implicării Turciei în orice misiune internațională în Fâșia Gaza. Acest refuz reflectă preocupările Israelului legate de influența Turciei în regiune și de posibilele riscuri la adresa securității naționale.

Israelul își apără interesele

El a evidențiat că, deși armistițiul este monitorizat internațional, Israelul va continua să-și apere interesele fără a accepta presiuni externe privind componența forțelor de securitate. Liderul a reiterat că orice amenințare la adresa țării va fi tratată direct de Israel, fără consultări prealabile cu alte state sau organisme internaționale.

Israelul a anunţat sâmbătă seară că a efectuat un atac aerian „ţintit” în zona Nuseirat, din centrul Fâşiei Gaza, vizând un membru al organizaţiei Jihadul Islamic. Atacul a avut loc în pofida unui armistiţiu fragil, mediat de Statele Unite.

