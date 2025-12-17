International

Marco Rubio: Dacă JD Vance va candida la președinție, voi fi una dintre primele persoane care îl vor sprijini

Marco Rubio. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, miercuri, că nu va candida la nominalizarea republicană pentru alegerile prezidențiale din 2028 dacă actualul vicepreședinte JD Vance va intra în cursa pentru a-i succeda lui Donald Trump la Casa Albă. „Dacă JD Vance se prezintă la preşedinţie, el va fi candidatul nostru şi eu voi fi una dintre primele persoane care îl vor sprijini”, a spus Rubio, într-un interviu acordat revistei Vanity Fair.

Secretarul de stat american a declarat, într-un interviu acordat revistei Vanity Fair, la care au participat și alți membri ai cabinetului președintelui american, că, în cazul în care JD Vance va candida la președinție, îl va susține.

Marco Rubio și JD Vance, văzuți drept principalii candidați

Marco Rubio, în vârstă de 54 de ani, și JD Vance, de 41 de ani, sunt văzuți drept principalii candidați la succesiunea lui Trump, care nu va putea candida în 2028 după încheierea celor două mandate permise de Constituție.

Deși Trump a sugerat că ar putea căuta o soluție pentru a candida la un nou mandat, el a declarat în octombrie că susține ca Vance și Rubio să intre amândoi în primarele republicane din 2028, fără a indica pe cine ar prefera pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte.

„Cred că, dacă vreodată ei ar forma o echipă, (Rubio şi Vance) ar fi de neoprit”, a spus liderul de la Casa Albă.

În același interviu, șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a declarat că Trump nu intenționează să încalce al 22-lea amendament al Constituției SUA, care îi interzice o nouă candidatură, afrimând că el doar „se distrează” când face astfel de declarații.

Donald Trump

Sursă foto: X.com

Rubio a intrat în cursa pentru nominalizarea prezidențială în 2016

Marco Rubio, fiul unor imigranți cubanezi, a fost senator republican din 2010 până în 2015 și a intrat în cursa pentru nominalizarea prezidențială în 2016, însă a pierdut în fața lui Trump.

Înaintea alegerilor din 2024, numele lui Rubio a fost luat în calcul ca posibil candidat la funcția de vicepreședinte alături de Trump, însă acesta l-a ales pe Vance. Ulterior, după preluarea mandatului, l-a numit pe Rubio secretar de stat, devenind astfel primul șef al diplomației SUA de origine latino-americană.

Proiecte speciale