Trump, despre moartea lui Rob Reiner: Antitrumpismul său turbat i-a adus sfârșitul

Președintele american Donald Trump a lansat un atac virulent la adresa regizorului Rob Reiner, ucis alături de soția sa, Michele Singer Reiner, într-un „aparent omor”, potrivit poliției. Liderul american susține că moartea celor doi ar fi consecința „antitrumpismului turbat” al cineastului, relatează AFP.

Moartea lui Rob Reiner „s-a datorat furiei pe care a cauzat-o în alții” prin „nevroza sa anti-Trump”, a scris Donald Trump pe rețeaua sa Truth Social.

„El era cunoscut prin faptul că îi înnebunea pe oameni prin obsesia sa turbată împotriva președintelui Donald J. Trump”, a adăugat locatarul Casei Albe.

Donald Trump a spus despre regizor că era un om torturat, dar cu un talent remarcabil în trecut, afirmând că moartea sa ar fi fost consecința unei afecțiuni psihice paralizante, pe care a denumit-o Sindromul Deranjamentului Trump, cunoscut și ca TDS.

În ultimii ani, Rob Reiner a fost un critic constant al administrației Trump. În decembrie 2017, în timpul primului mandat al miliardarului, regizorul spunea că liderul american este instabil mental, într-un articol publicat de revista Variety.

„Donald Trump este persoana cea mai puțin calificată să fi avut vreodată acces la președinția Statelor Unite. El este instabil mental. Nu numai că nu înțelege funcționarea Guvernului, ci nu vrea absolut deloc să o descopre”, afirma Reiner.

În octombrie, la MSNBC, cineastul și-a exprimat îngrijorarea față de desfășurarea Gărzii Naționale de către Donald Trump în mai multe orașe conduse de democrați. Mai mult, el îl acuza pe președinte că vrea să manipuleze alegerile prezidențiale din 2028.

„Să nu vă înșelați. Ne mai rămâne un an (până la alegerile de la jumătate de mandat) înainte ca această țară să devină o autocrație deplină și ca democrația să ne abandoneze complet”, avertiza Rob Reiner.

Nick Reiner, fiul în vârstă de 32 de ani al lui Rob și Michele Reiner, a fost reținut de poliție după ce cei doi au fost găsiți morți duminică după-amiază, relatează Variety.

Potrivit Departamentului de Poliție din Los Angeles, acesta a fost arestat duminică seara, la ora 21:15, și înregistrat oficial luni dimineață, la 5:04, sub acuzația de crimă. Autoritățile nu au confirmat dacă reținerea lui Nick Reiner are legătură directă cu ancheta privind moartea părinților săi. Acuzația figurează în evidențe drept „activitate de bandă”. Cauțiunea a fost stabilită la patru milioane de dolari.