Doliu la Hollywood. Rob Reiner, legenda filmului american, găsit mort alături de soția sa

Actorul, regizorul și producătorul american Rob Reiner a murit la vârsta de 78 de ani, alături de soția sa, Michele Singer Reiner, în vârstă de 68 de ani.

Decesele celor doi sunt investigate de autoritățile din Los Angeles, după ce au fost găsiți fără viață în locuința lor din cartierul Brentwood, situat în partea de vest a orașului.

Informațiile au fost confirmate de mai multe surse media, inclusiv Variety, TMZ, CNN și NBC Los Angeles.

Potrivit autorităților, ancheta este coordonată de Divizia de Omucideri și Jafuri a Poliției din Los Angeles, iar circumstanțele exacte ale deceselor nu au fost stabilite până în acest moment.

Paramedicii au fost chemați la locuința cuplului duminică, în jurul orei locale 15:30. La scurt timp după sosirea echipajelor medicale, la fața locului au fost trimiși și polițiști.

Un bărbat și o femeie, cu vârstele de 78 și 68 de ani, au fost găsiți decedați în interiorul casei, potrivit NBC Los Angeles.

Surse citate de TMZ susțin că ambele persoane ar fi prezentat răni provocate de un cuțit. Poliția nu a confirmat oficial aceste informații, menționând doar că ancheta este în desfășurare.

CNN a relatat că un membru al familiei lui Rob Reiner s-a deplasat duminică la domiciliul acestuia și a descoperit trupurile neînsuflețite ale celor doi.

La fața locului a fost observată o prezență extinsă a forțelor de ordine, iar zona a fost securizată pentru desfășurarea investigațiilor.

Rob Reiner s-a născut la 6 martie 1947, în Bronx, New York. Era fiul comediantului Carl Reiner, care a murit în 2020, și al actriței Estelle Reiner.

Și-a început cariera în show business în anii 1960, lucrând ca scenarist de comedie. În 1968 și 1969, a fost partener de scenariu al lui Steve Martin la emisiunea „Smothers Brothers Comedy Hour”.

Reiner a devenit cunoscut publicului larg prin rolul lui Michael „Meathead” Stivic din serialul de televiziune „All in the Family”, interpretare care i-a adus două premii Emmy.

Personajul său era ginerele lui Archie Bunker, unul dintre cele mai cunoscute personaje din istoria televiziunii americane.

De-a lungul carierei sale, Rob Reiner a semnat regia unor filme care au avut un impact semnificativ asupra cinematografiei americane.

Printre cele mai cunoscute producții se numără „The Princess Bride”, „Stand by Me”, „When Harry Met Sally”, „Misery”, „This Is Spinal Tap” și „A Few Good Men”, film care a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun film.

Pe lângă activitatea de regizor, Reiner a apărut și ca actor în producții precum „Sleepless in Seattle” și „The Wolf of Wall Street”. În 2025, a jucat în patru episoade ale serialului „The Bear”, difuzat de Hulu, și a fost implicat în realizarea filmului „Spinal Tap II: The End Continues”, pe care l-a și regizat.

Rob Reiner a fost căsătorit anterior cu actrița și regizoarea Penny Marshall, între 1971 și 1981, perioadă în care a adoptat copilul acesteia.

În timp ce lucra la filmul „When Harry Met Sally”, Reiner a cunoscut-o pe Michele Singer, producătoare și fotografă. Cei doi s-au căsătorit în 1989 și au avut împreună trei copii.

Reiner a declarat în trecut că relația cu Michele l-a determinat să modifice finalul comediei romantice, astfel încât personajele interpretate de Billy Crystal și Meg Ryan să rămână împreună.

Ancheta privind decesul celor doi este în desfășurare, iar autoritățile nu au oferit încă detalii suplimentare.