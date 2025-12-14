Ramona Gabor despre moartea mamei: Mi-a spus că acum poate să moară și în trei luni a murit

Ramona Gabor a povestit un episod complicat din viața ei, mai exact acela în care a invitat-o pe mama ei la Dubai. Aceasta s-a dovedit a fi foarte fericită pentru fiica ei, dar i-a transmis și un mesaj dureros.

Sora Monicăi Gabor a ajuns să locuiască în Dubai deja de câțiva ani. Aceasta a reușit să își facă și o afacere cu parfumuri și să intre în rândul celor stabili financiar. Drept urmare a invitat-o și pe mama ei să vadă cum a reușit să se dezvolte. ”După un an de zile am invitat-o pe mama la mine. Și i-a plăcut foarte mult în Dubai.

Plângea de fericire când a văzut ce oraș frumos. În ce oraș frumos trăiesc, unde locuiesc și mi-a și zis în nenumărate rânduri atunci când a venit: ”acum pot să mor fericită, că o văd pe fata mea cea mică că e realizată și că ești atât de bine”, a povestit Ramona.

Doar că într-un timp foarte scurt de la acea vizită, mama surorilor Gabor a și decedat. Drept urmare, Ramona s-a gândit inevitabil la cuvintele pe care cea care i-a dat viață le-a repetat obsesiv.

”Și chiar am certat-o, i-am zis nu mai vorbi despre asta. Trebuie să fii pozitivă, cum să vorbești despre moarte. Și din păcate uite că trei luni mai târziu, asta s-a întâmplat, a murit. Se mai zice câteodată că ei simt că se întâmplă, dar a fost interesant, să zic așa”, a spus starleta.

Sora Monicăi a reușit să pună pe picioare, peste hotare, o afacere cu parfumuri. Aceasta a inventat câteva arome speciale care se pare că au succes. Pe de altă parte, Ramona este în continuare model pentru diferite case de modă de peste hotare. Cât privește viața sentimentală, aceasta nu pare să se grăbească să se așeze la casa ei.