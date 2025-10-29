Columbeanu, dezamăgit. N-a știut că Monica a venit în România

Irinel Columbeanu a oferit prima declarație după vizita Monicăi Gabor în România. Fosta lui soție a venit în țara natală după mai mulți ani petrecuți în Statele Unite ale Americii, dar nu a discutat absolut deloc cu acesta și nu a dorit să-l vadă.

Fostul milionar a mărturisit că nu știa că Monica Gabor a fost în România și că n-a mai vorbit cu ea de multă vreme. Cu toate acestea, el a spus că își dorește să o revadă pe femeia cu care are un copil.

„Nu știu, nu am auzit că Monica a fost în România. Nu am mai vorbit de mult timp cu ea. Fiica mea, Irina, mă mai ajută în ultima perioadă. Eu o aștept cu mare plăcere. Mi-ar plăcea să o revăd”, a declarat Columbeanu.

Monica Gabor a fost surprinsă în compania unei prietene, plimbându-se prin orașul natal. Aceasta a revenit în România după mulți ani în care a locuit în Statele Unite, menținându-și viața personală și profesională departe de lumina reflectoarelor, potrivit Spynews.

Monica și Irinel au divorțat în urmă cu 14 ani, după cinci ani de căsnicie, însă legătura cu fiica lor, Irina Columbeanu, a rămas puternică. Recent, Monica s-a reîntâlnit și cu sora sa, Ramona Gabor, stabilită de 15 ani în Dubai.

„Viața mi-a oferit două daruri de neprețuit, fiica și sora mea. Una îmi poartă inima spre viitor, cealaltă îmi poartă trecutul și împreună îmi amintesc ce înseamnă iubirea necondiționată. Mereu recunoscătoare”, a scris Monica Gabor.

În urmă cu câteva săptămâni, și Irina, fiica lui Irinel Columbeanu, a venit în România pentru Festivalul Internațional de Modă Transilvania Fashion. Fostul milionar de la Izvorani a spus că nu l-a invitat nimeni la eveniment să își vadă fiica și că nici măcar nu știa că a venit în România.