Columbeanu, dezamăgit. N-a știut că Monica a venit în România
- Emma Cristescu
- 29 octombrie 2025, 14:55
Irinel Columbeanu a oferit prima declarație după vizita Monicăi Gabor în România. Fosta lui soție a venit în țara natală după mai mulți ani petrecuți în Statele Unite ale Americii, dar nu a discutat absolut deloc cu acesta și nu a dorit să-l vadă.
Irinel Columbeanu, despre vizita Monicăi Gabor
Fostul milionar a mărturisit că nu știa că Monica Gabor a fost în România și că n-a mai vorbit cu ea de multă vreme. Cu toate acestea, el a spus că își dorește să o revadă pe femeia cu care are un copil.
„Nu știu, nu am auzit că Monica a fost în România. Nu am mai vorbit de mult timp cu ea. Fiica mea, Irina, mă mai ajută în ultima perioadă. Eu o aștept cu mare plăcere. Mi-ar plăcea să o revăd”, a declarat Columbeanu.
Monica Gabor a fost surprinsă în compania unei prietene, plimbându-se prin orașul natal. Aceasta a revenit în România după mulți ani în care a locuit în Statele Unite, menținându-și viața personală și profesională departe de lumina reflectoarelor, potrivit Spynews.
Monica Gabor s-a reîntâlnit cu sora sa
Monica și Irinel au divorțat în urmă cu 14 ani, după cinci ani de căsnicie, însă legătura cu fiica lor, Irina Columbeanu, a rămas puternică. Recent, Monica s-a reîntâlnit și cu sora sa, Ramona Gabor, stabilită de 15 ani în Dubai.
„Viața mi-a oferit două daruri de neprețuit, fiica și sora mea. Una îmi poartă inima spre viitor, cealaltă îmi poartă trecutul și împreună îmi amintesc ce înseamnă iubirea necondiționată. Mereu recunoscătoare”, a scris Monica Gabor.
Columbeanu n-a fost invitat la evenimentul fiicei sale
În urmă cu câteva săptămâni, și Irina, fiica lui Irinel Columbeanu, a venit în România pentru Festivalul Internațional de Modă Transilvania Fashion. Fostul milionar de la Izvorani a spus că nu l-a invitat nimeni la eveniment să își vadă fiica și că nici măcar nu știa că a venit în România.
„Cu Irina nu am mai vorbit de ceva timp. Nu mi-a dat niciun telefon zilele astea. Nu știam că e din nou în România. Și nici unde și cât va sta. I-am sunat pe amândoi, dar nu mi-au răspuns”, a spus acesta.
