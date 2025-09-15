Relația Columbeanu-Monica: De la fata de la țară, la „doamnă”

Povestea dintre Irinel Columbeanu și Monica Gabor este una dintre cele mai mediatizate și controversate relații din showbiz-ul românesc. Cei doi au fost căsătoriți timp de cinci ani, între 2006 și 2011, iar relația lor a fost subiect de discuție în presa din România și nu numai.

Monica Gabor, pe atunci o tânără originară din comuna Roșia, județul Alba, a ajuns în atenția publicului în urma participării la concursul „Miss România”. În 2006, la vârsta de 18 ani, a fost invitată la București de Irinel Columbeanu, un om de afaceri cunoscut pentru stilul său de viață luxos.

Aceasta a fost o oportunitate pentru Monica de a explora lumea modei și a showbiz-ului, iar relația cu Irinel a fost începutul unei povești care avea să atragă atenția întregii țări.

După ce s-au cunoscut, Monica s-a mutat în casa lui Irinel de la Izvorani, un domeniu vast situat în apropiere de București. Aici, Monica a fost introdusă în lumea luxoasă a afacerilor și a divertismentului, fiind răsfățată cu vacanțe în locații exclusiviste, haine de designer și acces la evenimente mondene. Această viață de lux a fost un contrast puternic față de originile sale modeste din Roșia.

Unul dintre momentele celebre din relația lor a fost incidentul în care Monica a confundat o geantă de lux cu o căciulă. Într-o vacanță la Munchen, în 2006, Monica a văzut o geantă decorată cu pietre prețioase și, neștiind ce este, a încercat să o pună pe cap, crezând că este o căciulă.

Acest moment a fost surprins de camerele de filmat și a devenit viral în presa din România, fiind interpretat ca o dovadă a naivității Monicăi în fața lumii luxoase în care fusese introdusă.

În 2007, Monica și Irinel s-au căsătorit, iar în același an au devenit părinți unei fetițe, Irina. Nunta a fost un eveniment fastuos, cu o petrecere care a costat aproximativ 250.000 de euro. Fiica lor a fost botezată în biserica din Izvorani, iar evenimentul a fost mediatizat pe larg.

În 2011, după cinci ani de căsnicie, Monica și Irinel au divorțat. Motivul principal invocat a fost diferența de vârstă și stilul de viață diferit. După divorț, Irinel a obținut custodia fiicei lor, Irina, iar Monica s-a mutat în Statele Unite, unde s-a căsătorit cu un afacerist chinez cunoscut sub numele de „Mr. Pink”. Irina locuiește acum cu mama ei în Malibu și urmează cursurile unei școli private.

După despărțire, relația dintre Irinel și Monica a fost una tensionată, cu divergențe legate de custodia fiicei lor și de modul în care fiecare dintre ei a ales să își continue viața. În ciuda acestora, ambii au declarat în interviuri că își doresc binele fiicei lor și că încearcă să mențină o relație civilizată.

Amuzant este că Monica și-a refăcut viața lângă Mr. Pink și că a ajuns să trăiască într-un lux greu de imaginat, iar Columbeanu a ajuns să își petreacă ultimii ani într-un azil. Fostul milionar de la Izvorani nu mai are niciun bani și trăiește la mila prietenilor săi.