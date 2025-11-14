Ramona Gabor, probleme în mediul online. A fost nevoită să ceară ajutor

Ramona Gabor trece printr-o situație neobișnuită în mediul online. Sora Monicăi Gabor a anunțat că și-a pierdut accesul la paginile de Facebook și că, în mod inexplicabil, acestea nu mai apar în Meta Business Center, platforma prin care creatorii își administrează conturile profesionale.

Soția Monicăi Gabor a făcut apel la urmăritori și la specialiști în domeniu, sperând că cineva ar putea interveni direct pe lângă reprezentanții Meta.

„Caut un profesionist care să mă ajute să îmi recuperez paginile de Facebook… Nu sunt hackuite, pur și simplu nu mai apar în Meta Business Center”, a transmis aceasta pe Instagram.

Ramona Gabor a subliniat că nu este vorba despre un atac cibernetic, ci despre o eroare tehnică pe care nu o poate gestiona singură. Pagini oficiale, pe care le folosea atât pentru comunicare, cât și pentru activități profesionale, au dispărut fără avertisment. Din acest motiv, a rugat oamenii care cunosc experți în administrarea conturilor Meta să îi scrie în privat pentru a putea lua legătura cu un specialist.

Situația ei vine într-o perioadă în care tot mai multe persoane publice din România au reclamat probleme similare. Printre acestea se numără și Anca Țurcașiu, care, a povestit că imaginea i-a fost folosită fără permisiune în reclame online.

Artista a explicat că nu știe cum să procedeze și făcea, la rândul ei, un apel către specialiști: „Nu știu ce măsuri se pot lua în acest sens… Cineva care se pricepe să ne dea detalii și informații să ne ajute”, spunea actrița.

Mai multe vedete din România au povestit că s-au trezit fără Facebook sau că au apărut conturi false cu numele și pozele lor. Acestea și-au rugat fanii să le dea report celor care și-au făcut conturi cu numelele lor și să nu dea bani escrocilor.