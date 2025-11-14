Monden

Ramona Gabor, probleme în mediul online. A fost nevoită să ceară ajutor

Comentează știrea
Ramona Gabor, probleme în mediul online. A fost nevoită să ceară ajutorRamona Gabor. Sursa foto Instagram
Din cuprinsul articolului

Ramona Gabor trece printr-o situație neobișnuită în mediul online. Sora Monicăi Gabor a anunțat că și-a pierdut accesul la paginile de Facebook și că, în mod inexplicabil, acestea nu mai apar în Meta Business Center, platforma prin care creatorii își administrează conturile profesionale.

Ramona Gabor a rămas fără cont de Facebook

Soția Monicăi Gabor a făcut apel la urmăritori și la specialiști în domeniu, sperând că cineva ar putea interveni direct pe lângă reprezentanții Meta.

„Caut un profesionist care să mă ajute să îmi recuperez paginile de Facebook… Nu sunt hackuite, pur și simplu nu mai apar în Meta Business Center”, a transmis aceasta pe Instagram.

Ramona Gabor.

Ramona Gabor. Sursa foto Instagram

Cere ajutorul specialiștilor

Ramona Gabor a subliniat că nu este vorba despre un atac cibernetic, ci despre o eroare tehnică pe care nu o poate gestiona singură. Pagini oficiale, pe care le folosea atât pentru comunicare, cât și pentru activități profesionale, au dispărut fără avertisment. Din acest motiv, a rugat oamenii care cunosc experți în administrarea conturilor Meta să îi scrie în privat pentru a putea lua legătura cu un specialist.

Cum ar arăta Bucureștiul fără sectoare. Tot ce s-ar schimba
Cum ar arăta Bucureștiul fără sectoare. Tot ce s-ar schimba
Alte șase platforme online, printre care Amazon și Temu, raportate justiției franceze pentru vânzarea de produse interzise
Alte șase platforme online, printre care Amazon și Temu, raportate justiției franceze pentru vânzarea de produse interzise
Ramona și Monica Gabor.v1

Ramona și Monica Gabor. Sursa foto Instagram

Și Anca Țurcașiu are probleme

Situația ei vine într-o perioadă în care tot mai multe persoane publice din România au reclamat probleme similare. Printre acestea se numără și Anca Țurcașiu, care, a povestit că imaginea i-a fost folosită fără permisiune în reclame online.

Artista a explicat că nu știe cum să procedeze și făcea, la rândul ei, un apel către specialiști: „Nu știu ce măsuri se pot lua în acest sens… Cineva care se pricepe să ne dea detalii și informații să ne ajute”, spunea actrița.

Mai multe vedete din România au povestit că s-au trezit fără Facebook sau că au apărut conturi false cu numele și pozele lor. Acestea și-au rugat fanii să le dea report celor care și-au făcut conturi cu numelele lor și să nu dea bani escrocilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:30 - Escrocul de pe Tinder a scăpat de închisoare din nou. Victima a rămas fără 50.000 de euro
23:18 - Alina Plugaru, în mijlocul unui nou scandal. S-a ajuns la poliție
23:07 - Fostul primar din Năvodari, Matei Nicolae, scapă de dosarul penal după opt ani de procese. Instanța a constatat presc...
22:58 - Rafila: Anestezia la copii trebuie făcută doar în spitale, nu în cabinete stomatologice
22:50 - Ramona Gabor, probleme în mediul online. A fost nevoită să ceară ajutor
22:42 - Târgurile de Crăciun din Sibiu și Craiova s-au deschis. Mii de oameni au asistat la aprinderea iluminatului festiv

HAI România!

Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn

Proiecte speciale