Meta pregătește trecerea la un sistem nou de identitate pe WhatsApp

Platforma WhatsApp se află în pragul uneia dintre cele mai mari schimbări de până acum: implementarea numelor de utilizator. Meta a anunțat oficial că funcția va deveni disponibilă anul viitor, iar utilizatorii care folosesc deja Facebook sau Instagram vor avea prioritate în alegerea propriului username.

Pentru prima oară, utilizatorii vor avea posibilitatea să își rezerve un nume unic, în condițiile în care identitatea pe WhatsApp a fost legată până acum aproape exclusiv de numărul de telefon. Chiar dacă aplicația permitea deja conectarea prin cod QR, apariția unui nume de utilzator oferă o flexibilitate mult mai mare și transformă procesul de creare a contului într-unul apropiat de configurarea unei adrese de e-mail.

Meta dezvoltă această funcție de aproape doi ani, iar confirmarea lansării reprezintă un pas esențial în evoluția platformei.

Meta pregătește o opțiune prin care utilizatorii își vor putea rezerva numele înainte de lansarea oficială, iar integrarea prin Accounts Center va fi decisivă în acest proces. În cazul în care folosești deja același username pe Facebook sau Instagram, îl vei putea securiza rapid și pe WhatsApp, după o verificare necesară pentru confirmarea autenticității. Sistemul este gândit astfel încât să prevină ca persoane din alte regiuni să revendice nume deja folosite în ecosistemul Meta.

Pentru cei care își doresc o identitate complet nouă, procedura rămâne disponibilă, cu condiția ca numele ales să respecte regulile stabilite de platformă.

WhatsApp va aplica o serie de restricții clare. Numele trebuie să conțină cel puțin o literă, nu poate începe cu „www”, iar caracterele acceptate sunt literele mici, cifrele, punctul și underscore-ul. Introducerea acestui sistem va schimba modul în care utilizatorii își gestionează identitatea digitală pe una dintre cele mai populare platforme de comunicare.