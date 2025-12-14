A murit soprana Anda-Louise Bogza: O voce splendidă, cu sonorități profunde, răscolitoare

Soprana română Anda-Louise Bogza a încetat din viață sâmbătă, 13 decembrie 2025, la vârsta de 60 de ani, după o lungă suferință, a anunțat presa cehă prin reprezentanți ai Teatrului Național din Praga. Ambasada României în Republica Cehă descris-o pe soprană drept „o voce splendidă, cu sonorități profunde, răscolitoare” și un nume de rezonanță internațională, profund implicat în comunitatea românească din Praga.

Născută la Piatra-Neamț, Anda-Louise Bogza a urmat cursurile Liceului de Muzică „George Enescu” din București, la specializarea pian, continuându-și formarea la Academia de Muzică din Praga, unde a studiat canto și clavecin și unde s-a stabilit ulterior.

În 1994, a obținut Premiul I și Premiul publicului la Concursul Internațional de Canto de la Viena. A debutat ca prim-solistă pe scenele Operei de Stat și Teatrului Național din Praga, instituții în care a activat aproape trei decenii, fiind distinsă în 2007 cu Premiul „Thalia” pentru rolul Minnie din „La fanciulla del West”.

Repertoriul sopranei Anda-Louise Bogza, axat pe creația verdiană și pucciniană, a inclus și titluri din muzica cehă, precum opera „Șarlatanul” de Pavel Haas, artista dedicându-se totodată repertoriului vocal-simfonic și cameral. Cariera sa a cuprins apariții pe mari scene din Europa, Asia și America, precum și colaborări constante cu teatre lirice din România.

Printre rolurile emblematice ale carierei s-a numărat Aida, din opera omonimă de Giuseppe Verdi, interpretată pe scenele Operei de Stat din Viena, Operei de Stat din Berlin, Deutsche Oper Berlin și Operei din Leipzig. A fost, de asemenea, apreciată în rolul Floria Tosca de Giacomo Puccini, pe scene precum Maggio Musicale Fiorentino, Oper Frankfurt, Opera Națională din Bordeaux, Opera din Israel, Opera Națională din București și Festivalul de la Salzburg.

Ambasada României în Republica Cehă a anunțat că a aflat „cu imens regret” despre trecerea în neființă a artistei Anda-Louise Bogza și i-a adus un omagiu, descriind-o drept „o voce splendidă, cu sonorități profunde, răscolitoare”, subliniind totodată statutul său de „nume de rezonanță internațională” și „membru activ al comunității românești de la Praga”.

Dispariția sopranei a stârnit reacții și în rândul artiștilor. Angela Gheorghiu a spus despre soprană într-o postare din mediul online că este „șocată și extrem de întristată” de pierderea colegei și prietenei sale, pe care a descris-o drept „o voce sensibilă, puternică și un muzician desăvârșit”.