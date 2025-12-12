Arthur Cohn a murit la 98 de ani. Povestea elvețianului care a cucerit Hollywoodul

Arthur Cohn, producătorul elvețian de film cu o carieră remarcabilă și multiplu laureat al premiului Oscar, a decedat la vârsta de 98 de ani, la Ierusalim. Anunțul a fost făcut de Yves Kugelmann, redactor-șef al revistei evreiești Tachles, citat de agenția DPA. Kugelmann a menționat că s-a aflat la Ierusalim în această săptămână, însă nu a reușit să îl întâlnească personal pe Cohn.

De asemenea, Pierre Rothschild, fost asociat al producătorului, a confirmat decesul printr-un mesaj transmis DPA, subliniind că a vorbit cu familia lui Cohn și l-a descris ca pe „un bărbat cu viziune și creativitate, cu o bunătate remarcabilă, un adevărat gardian al Sionului”.

Arthur Cohn a obținut premiul Oscar pentru trei documentare importante:

-„Sky Above and Mud Beneath” (1962), care prezenta viața într-o fostă colonie olandeză din Asia de Sud-Est.

-„American Dream” (1991), despre mișcarea sindicală în fabricile americane din anii 1950.

-„One Day in September” (2000), documentar despre atacul terorist împotriva echipei israeliene de la Jocurile Olimpice din München, 1972.

Pe lângă acestea, alte trei filme produse de Cohn au câștigat Oscar la categoria film străin: drama italo-germană „The Garden of the Finzi-Continis” (1972), filmul anti-război „Black and White in Colour” (1977) și drama de șah „Dangerous Moves” (1985). Conform regulilor Academiei, aceste premii se acordă filmului și țării care îl propune, nu producătorului.

În ultimii ani, Cohn a locuit la Ierusalim împreună cu fiul său, actorul Emanuel Cohn, după ce și-a petrecut decenii în orașul elvețian Basel. Potrivit fiului său, producătorul continua să lucreze la proiecte cinematografice chiar și anul trecut, demonstrând o energie creativă remarcabilă la aproape un secol de viață.

Înmormântarea lui Arthur Cohn va avea loc sâmbătă seara și va fi transmisă în direct pe YouTube.