Vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio par să adopte abordări diferite în aplicarea politicii externe a președintelui Donald Trump, în timp ce ambii sunt considerați potențiali candidați republicani la alegerile prezidențiale din 2028, potrivit Associated Press.

Deși Casa Albă și Departamentul de Stat resping orice idee privind existența unor tensiuni între cei doi, diferențele de viziune asupra unor dosare importante, în special Iran și Orientul Mijlociu, au atras atenția analiștilor politici.

Cei doi oficiali provin din medii diferite și au construit cariere distincte.Marco Rubio, fost senator din Florida și fiu al unor imigranți cubanezi, are o experiență îndelungată în politica externă, cu accent pe America Latină.

JD Vance, veteran al Marine Corps și fost senator din Ohio, a intrat în administrația Trump după doar doi ani în Senat, promovând o politică externă concentrată pe evitarea implicării Statelor Unite în conflicte militare externe.

Cele mai evidente diferențe dintre Vance și Rubio sunt legate de dosarul iranian. Potrivit unor oficiali ai administrației citați de presa americană, Rubio s-a arătat rezervat față de șansele încheierii unui acord satisfăcător cu Iranul și a refuzat să conducă delegația americană la primele negocieri desfășurate în aprilie la Islamabad, în Pakistan.

În schimb, JD Vance a solicitat personal președintelui Trump să preia conducerea negocierilor.

El a reprezentat Statele Unite atât la discuțiile din Pakistan, cât și la rundele ulterioare din Elveția, desfășurate după semnarea unui memorandum de înțelegere între Washington și Teheran. Armistițiul rezultat rămâne însă fragil, fiind pus la încercare de schimburile recente de foc dintre părți.

În același timp, Vance s-a exprimat în repetate rânduri critic la adresa unor acțiuni ale Israelului împotriva grupării Hezbollah din Liban, susținând că acestea au complicat negocierile cu Iranul. Rubio, în schimb, și-a menținut sprijinul tradițional pentru Israel și s-a implicat activ în negocierile privind situația din Liban, contribuind la elaborarea unui acord-cadru preliminar.

Reprezentanții administrației Trump susțin că nu există divergențe între cei doi oficiali. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat că întreaga administrație susține obiectivul președintelui Donald Trump de a împiedica Iranul să obțină arma nucleară și a criticat speculațiile privind existența unor tabere rivale.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a afirmat că Marco Rubio și întreaga administrație sunt „100% aliniați” în spatele politicii externe promovate de președinte.

Atât Vance, cât și Rubio au respins public ideea unui conflict personal. Vicepreședintele a declarat că cei doi sunt concentrați asupra responsabilităților actuale și l-a descris pe Rubio drept „un foarte bun secretar de stat” și un apropiat colaborator.

Rubio a insistat că politica externă a administrației se desfășoară fără conflicte interne și că fiecare membru al echipei își îndeplinește rolul într-un mod coordonat.

În ciuda declarațiilor oficiale, mai mulți foști diplomați și analiști consideră că diferențele de viziune sunt reale și ar putea deveni mai evidente pe măsură ce se apropie cursa prezidențială din 2028.

Fostul diplomat Dan Fried apreciază că Rubio continuă tradiția republicană inspirată de politica externă promovată de Ronald Reagan, în timp ce Vance preferă o abordare mai rezervată față de implicarea Statelor Unite în afacerile internaționale.

Între timp, Donald Trump a alimentat speculațiile privind succesiunea sa politică, întrebând în mod repetat susținătorii pe cine ar prefera drept viitor lider republican și sugerând, în glumă, că Vance și Rubio ar putea forma chiar o echipă electorală.

În paralel, Rubio și-a consolidat influența în administrație prin numirea unor colaboratori apropiați în funcții-cheie din Consiliul Național de Securitate, consolidându-și astfel rolul în coordonarea politicii externe americane.