Când te oprești în fața unui raft de supermarket, privirea ta cade aproape automat pe produsele aflate la nivelul ochilor, indiferent cât de scumpe sunt. Iar asta nu este o coincidență, spun specialiștii.

În retail, regula „eye level is buy level” (la nivelul ochilor se cumpără) este una dintre cele mai vechi și mai eficiente strategii de merchandising. Produsele cu marjă mare de profit – de obicei mărcile scumpe – sunt plasate exact acolo unde privirea se oprește prima dată. Cele mai ieftine sau mărcile proprii ale magazinului stau sus, aproape de tavan, sau jos, aproape de podea, acolo unde trebuie să te apleci sau să întinzi mâna.

Creierul uman caută calea cu cel mai mic efort. Aplecatul sau ridicatul pe vârfuri introduc o mică fricțiune, suficientă cât să te determine, în cele mai multe cazuri, să alegi produsul care îți este cel mai la îndemână. Studiile de merchandising arată că produsele aflate la nivelul ochilor primesc semnificativ mai multă atenție decât cele de pe rafturile extreme. În practică, asta se traduce în vânzări mai mari pentru mărcile care plătesc pentru pozițiile privilegiate.

Supermarketurile nu ascund această logică. Furnizorii plătesc adesea taxe de raft sau „slotting fees” pentru a ocupa locurile cele mai vizibile. Cu cât poziția este mai bună, cu atât costul este mai mare. Magazinul câștigă din aceste taxe, iar marca își crește șansele de a fi aleasă de cumpărătorul grăbit sau neatent.

Pe un raft tipic de cafea, cereale sau detergent, vei găsi mărcile premium la mijloc. Variantele mai ieftine sau cele de casă sunt fie sus, fie jos. Același principiu se aplică și la produsele pentru copii: dulciurile și gustările colorate stau exact la înălțimea ochilor celor mici, nu întâmplător.

Efectul este și mai puternic când ești grăbit, obosit sau faci cumpărături cu lista incompletă. În aceste situații, creierul tinde să aleagă ce vede primul, fără să mai compare prețurile pe unitate.

Cel mai simplu gest este să-ți antrenezi privirea să scaneze întregul raft, de sus până jos. Verifică prețul pe kilogram sau litru, nu doar prețul de pe etichetă.

De multe ori, marca proprie a magazinului, așezată jos sau sus, oferă un raport calitate-preț mai bun. Dacă ai timp, compară și greutatea netă: unele produse premium au ambalaje mai mari, dar conținut mai mic.

Regula „eye level is buy level” nu este o teorie abstractă, ci o practică standard în retailul modern. Odată ce o cunoști, raftul nu mai arată la fel. Devine un spațiu în care fiecare poziție are un motiv și un preț.