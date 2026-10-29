Social

Cum te fac supermarketurile să alegi produsele mai scumpe. Ce înseamnă „eye level is buy level”

Cum te fac supermarketurile să alegi produsele mai scumpe. Ce înseamnă „eye level is buy level”Supermarket. Sursă foto: Pixabay
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Când te oprești în fața unui raft de supermarket, privirea ta cade aproape automat pe produsele aflate la nivelul ochilor, indiferent cât de scumpe sunt. Iar asta nu este o coincidență, spun specialiștii.

În retail, regula „eye level is buy level” (la nivelul ochilor se cumpără) este una dintre cele mai vechi și mai eficiente strategii de merchandising. Produsele cu marjă mare de profit – de obicei mărcile scumpe – sunt plasate exact acolo unde privirea se oprește prima dată. Cele mai ieftine sau mărcile proprii ale magazinului stau sus, aproape de tavan, sau jos, aproape de podea, acolo unde trebuie să te apleci sau să întinzi mâna.

De ce funcționează această strategie

Creierul uman caută calea cu cel mai mic efort. Aplecatul sau ridicatul pe vârfuri introduc o mică fricțiune, suficientă cât să te determine, în cele mai multe cazuri, să alegi produsul care îți este cel mai la îndemână. Studiile de merchandising arată că produsele aflate la nivelul ochilor primesc semnificativ mai multă atenție decât cele de pe rafturile extreme. În practică, asta se traduce în vânzări mai mari pentru mărcile care plătesc pentru pozițiile privilegiate.

Supermarketurile nu ascund această logică. Furnizorii plătesc adesea taxe de raft sau „slotting fees” pentru a ocupa locurile cele mai vizibile. Cu cât poziția este mai bună, cu atât costul este mai mare. Magazinul câștigă din aceste taxe, iar marca își crește șansele de a fi aleasă de cumpărătorul grăbit sau neatent.

A construit un avion înainte de 17 ani. Acum cercetează misterele Universului
A construit un avion înainte de 17 ani. Acum cercetează misterele Universului
Ce sunt pensiile provizorii pentru românii din diaspora. Banii, înainte de documente
Ce sunt pensiile provizorii pentru românii din diaspora. Banii, înainte de documente

Cum arată situația pe raft

Pe un raft tipic de cafea, cereale sau detergent, vei găsi mărcile premium la mijloc. Variantele mai ieftine sau cele de casă sunt fie sus, fie jos. Același principiu se aplică și la produsele pentru copii: dulciurile și gustările colorate stau exact la înălțimea ochilor celor mici, nu întâmplător.

magazin

magazin / sursa foto: dreamstime.com

Efectul este și mai puternic când ești grăbit, obosit sau faci cumpărături cu lista incompletă. În aceste situații, creierul tinde să aleagă ce vede primul, fără să mai compare prețurile pe unitate.

Cum eviți capcana de a cumpăra lucruri mai scumpe decât ai vrea

Cel mai simplu gest este să-ți antrenezi privirea să scaneze întregul raft, de sus până jos. Verifică prețul pe kilogram sau litru, nu doar prețul de pe etichetă.

De multe ori, marca proprie a magazinului, așezată jos sau sus, oferă un raport calitate-preț mai bun. Dacă ai timp, compară și greutatea netă: unele produse premium au ambalaje mai mari, dar conținut mai mic.

Regula „eye level is buy level” nu este o teorie abstractă, ci o practică standard în retailul modern. Odată ce o cunoști, raftul nu mai arată la fel. Devine un spațiu în care fiecare poziție are un motiv și un preț.

Stiri calde

14:39 - Anchetă într-o comună din Dâmbovița. Viceprimarul ar fi făcut vaccinuri și ar fi castrat animale fără anestezie

14:30 - Româncă de 48 de ani, găsită moartă într-o locuință din Dublin. Cazul a șocat comunitatea locală

14:21 - Spania ajunge pe primul loc în accidentele feroviare de mare viteză. Ce arată datele

14:12 - Elena Rîbakina își asigură în premieră locul 1 WTA la final de sezon

14:04 - A amenințat un procuror și un judecător în sala de judecată. Bărbatul a fost arestat pentru 30 de zile

14:00 - Care e prețul corect pentru un vin bun?

HAI România!

Care e prețul corect pentru un vin bun?

Care e prețul corect pentru un vin bun?

PSD, la cuțite cu cine? Noul premier, între buget și războiul partidelor

PSD, la cuțite cu cine? Noul premier, între buget și războiul partidelor

Majorarea TVA și efectul de bumerang. Șerban Nicolae invocă experiența din 2010

Majorarea TVA și efectul de bumerang. Șerban Nicolae invocă experiența din 2010

Proiecte speciale