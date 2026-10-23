Economie

Schimbări majore la magazine, de la 1 noimebrie. Ce trebuie să facă orice comerciant

Schimbări majore la magazine, de la 1 noimebrie. Ce trebuie să facă orice comerciantMagazin. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Schimbări majore la magazine, de la 1 noimebrie. Bonurile fiscale ar urma să fie prevăzute cu un cod QR, potrivit unor noi reglementări. Măsura vizează modernizarea sistemului fiscal și ar permite verificarea mai ușoară a tranzacțiilor. Comercianții care nu respectă noile cerințe riscă amenzi de până la 4.000 de lei.

Codul QR ar urma să fie imprimat direct pe bonul fiscal emis de casele de marcat. Clienții ar putea scana codul cu telefonul mobil pentru a consulta informații precum data și ora emiterii bonului, numărul acestuia și seria fiscală a aparatului de marcat.

Cum i-ar ajuta codul QR pe cumpărători

Noua funcționalitate ar putea fi utilă și pentru clienți, în special atunci când au nevoie să dovedească o achiziție pentru un retur sau pentru exercitarea garanției. Informațiile asociate bonului ar putea facilita păstrarea și verificarea documentelor, în condițiile în care bonurile tipărite se pot pierde sau pot deveni greu de citit în timp.

Economistul Bogdan Belciu spune că digitalizarea ar putea simplifica arhivarea bonurilor și anumite proceduri administrative. Astfel, identificarea unei cumpărături ar putea deveni mai ușoară atunci când clientul solicită returnarea unui produs sau are nevoie de documente pentru garanție.

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Proprietarii de magazine trebuie să își adapteze sistemele

Introducerea codurilor QR presupune modificări ale sistemelor informatice utilizate de comercianți. Aceste adaptări pot genera costuri, în special pentru actualizarea programelor care gestionează emiterea bonurilor fiscale.

casa de marcat

casa de marcat. Sursa foto: AI

Consultantul fiscal Emilian Duca a atras atenția că integrarea codului QR în sistemele existente necesită adaptări software. Prin urmare, comercianții ar trebui să își pregătească echipamentele și aplicațiile pentru a respecta noile cerințe, dacă termenul de aplicare va fi menținut.

Deși măsura nu a intrat încă în vigoare, există deja comercianți care transmit bonurile fiscale în format electronic, direct pe telefonul mobil sau la adresa de e-mail a cumpărătorului.

Termenul de aplicare a decizie la magazine ar putea fi amânat

Potrivit informațiilor prezentate, noile reguli ar trebui să se aplice de la 1 noiembrie 2026. Totuși, termenul ar putea fi amânat, deoarece procedurile legale nu ar fi putut fi continuate în lipsa unui Guvern cu puteri depline.

Până la clarificarea calendarului, comercianții trebuie să urmărească eventualele modificări legislative. Dacă obligația va intra în vigoare, nerespectarea cerințelor privind emiterea bonurilor fiscale cu cod QR ar putea atrage sancțiuni de până la 4.000 de lei.

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