Autoritățile germane au anunțat că vor lua măsuri ferme împotriva persoanelor implicate în violențele izbucnite în Frankfurt, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 31 octombrie – 1 noiembrie 2026, potrivit Reuters. Peste 100 de polițiști au fost răniți, 17 magazine au fost avariate, iar cinci au fost jefuite, potrivit bilanțului prezentat de ministrul de interne al landului Hessa, Roman Poseck.

Poliția a reținut 54 de persoane, cu vârste cuprinse între 13 și 29 de ani. Violențele au izbucnit după manifestațiile organizate de mișcarea „Gen Z regelt”, la care tinerii au cerut îmbunătățirea sistemului de educație și măsuri pentru reducerea costului vieții. Protestele din timpul zilei s-au desfășurat în mare parte pașnic, însă situația a degenerat seara, în centrul orașului Frankfurt.

Potrivit informațiilor prezentate de Roman Poseck la 1 noiembrie, grupurile violente au atacat magazine, au spart vitrine și au intrat în confruntări cu forțele de ordine.

Printre clădirile comerciale vizate s-a numărat și un magazin de arme, de unde au fost sustrase mai multe arme de alarmă. Poliția a anunțat ulterior că a recuperat obiectele furate.

Bilanțul intervenției arată amploarea confruntărilor: peste 100 de polițiști au suferit răni, iar unul dintre agenți a fost grav rănit după ce a fost lovit cu o piatră în față, pierzând mai mulți dinți.

Pentru gestionarea situației, autoritățile au mobilizat până la 1.300 de polițiști. Potrivit datelor prezentate de ministrul de interne al landului Hessa, 54 de persoane au fost reținute, acestea având între 13 și 29 de ani.

Ministrul federal de interne, Alexander Dobrindt, a condamnat violențele și a cerut tragerea la răspundere a persoanelor care au participat la jafuri și atacuri asupra poliției.

Oficialul german a declarat că grupuri de stânga dispuse să recurgă la violență și persoane din mediul comunităților de migranți au deturnat manifestațiile pașnice organizate în cursul după-amiezii.

„Răufăcătorii și jefuitorii vor fi identificați și trași la răspundere. Pentru această încălcare a ordinii publice trebuie să existe pedepse aspre”, a afirmat Dobrindt, potrivit agenției Reuters.

🇩🇪 Frankfurt: Gen-Z-Proteste eskalieren – Geschäfte geplündert, Molotowcocktails geworfen Was tagsüber weitgehend friedlich begonnen hatte, endete in Frankfurt in der Nacht zum 1. November mit schweren Ausschreitungen. Nach den Protesten der Bewegung „GenZ Regelt“ zogen vermummte Gruppen durch die Innenstadt. Sie zerstörten Schaufenster und plünderten Geschäfte. Betroffen waren unter anderem Schuhläden und ein Waffengeschäft. Nach Angaben der Polizei wurden Molotowcocktails geworfen und auch Rettungskräfte angegriffen. Hessens Innenminister Roman Poseck machte rund 100 Personen aus dem linksextremen Spektrum für die Ausschreitungen verantwortlich. Die Polizei nahm mehr als 30 Menschen fest und stellte zwei Schusswaffen sicher. Die Zeil wurde gesperrt, Wasserwerfer und Spezialeinheiten kamen zum Einsatz. Auch aus Berlin, Köln und Hamburg wurden ähnliche Vorfälle gemeldet. Dabei richteten sich die ursprünglichen Proteste gegen Probleme wie hohe Lebenshaltungskosten, fehlende Investitionen in Bildung und die Wehrpflicht. Die Gewalttaten werfen nun eine andere Debatte auf: Friedlicher Protest und politisch motivierte Straftaten dürfen nicht miteinander gleichgesetzt werden. Doch eine Frage bleibt auch an die Politik: Wie will sie die berechtigten sozialen Sorgen junger Menschen ernst nehmen, ohne denjenigen das Feld zu überlassen, die Proteste für Gewalt und Plünderungen missbrauchen? Quellen: BBC, dpa, hessenschau, tagesschau, AFP (31. Oktober–1. November 2026) — Laura 🇩🇪 (@1980Aktuell) November 1, 2026

Ministrul a apreciat, totodată, intervenția poliției, susținând că mobilizarea unui număr mare de agenți și organizarea forțelor în mai multe puncte ale orașului au împiedicat o escaladare și mai gravă a violențelor.

Un aspect important al incidentului este faptul că manifestațiile inițiale nu au avut un caracter violent în ansamblu. Organizatorii mișcării „Gen Z regelt” au susținut proteste pașnice, iar violențele au izbucnit ulterior, după ce grupuri de persoane au început să atace magazine și polițiști.

Potrivit relatărilor publicate de presa germană, poliția a intervenit pentru dispersarea grupurilor violente și a securizat mai multe zone din centrul orașului, inclusiv strada comercială Zeil.

Roman Poseck a estimat că între 1.000 și 1.500 de persoane ar fi fost implicate în acțiunile violente. Ministrul a afirmat că acestea proveneau în mare parte dintr-un mediu asociat comunităților de migranți. Totuși, el a precizat că persoanele reținute aveau, în majoritate, cetățenie germană.

Autoritățile germane continuă verificările pentru stabilirea responsabilităților individuale și documentarea infracțiunilor comise în timpul confruntărilor.

Bilanțul prezentat de autorități indică 17 magazine avariate, cinci jafuri și peste 100 de polițiști răniți. Guvernul german a transmis că persoanele implicate vor fi identificate și sancționate potrivit legii, în timp ce anchetele urmează să stabilească rolul fiecărui participant la violențe.

Manifestațiile pașnice pentru educație și reducerea costului vieții au fost astfel umbrite de incidentele violente din Frankfurt, unul dintre cele mai importante centre financiare ale Germaniei.