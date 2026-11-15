Marile lanțuri de magazine investesc tot mai mult în divertisment, producții video și experiențe interactive pentru a atrage publicul și a-și consolida legătura cu clienții. Strategia urmărește să transforme cumpărăturile dintr-o activitate obișnuită într-o experiență care îmbină produsele cu muzica, evenimentele și alte forme de divertisment, potrivit CNBC.

Un exemplu este retailerul american Gap, care a creat în acest an o funcție de director pentru divertisment. Postul a fost preluat de Pam Kaufman, fostă directoare la Paramount. Compania pregătește o platformă axată pe divertismentdivertisment, conținut și licențiere și a lansat campanii în colaborare cu formații muzicale precum Just Your Type. Inițiativa vine după succesul reclamelor realizate anul trecut alături de grupul Katseye.

Gap a numit această abordare „fashiontainment”, un concept care combină moda și divertismentul pentru a apropia publicul de brand. Ideea este ca oamenii să nu asocieze un magazin doar cu produsele pe care le comercializează, ci și cu un anumit univers cultural și cu experiențele oferite.

„Brandurile îndrăgite au o valoare care depăşeşte produsele pe care le vând. Consumatorii se identifică cu ele, au încredere în ele şi vor să facă parte din universul lor”, a declarat Kaufman.

Directorul general al Gap, Richard Dickson, consideră că mărcile trebuie să ajungă în centrul culturii și al conversațiilor publice, nu doar să promoveze articolele aflate la vânzare. Înainte de a ocupa această funcție, Dickson a avut un rol de conducere la Mattel, compania care a demonstrat potențialul comercial al unei astfel de strategii prin succesul filmului „Barbie”.

Potrivit lui Bryan Eshelman, specialist în retail la firma de consultanță AlixPartners, obiceiurile de cumpărare s-au modificat semnificativ după pandemie. Vizitele în magazine nu mai au doar un scop practic, acela de a achiziționa produsele necesare, ci pot reprezenta și ocazii de divertisment și socializare.

Retailerii încearcă să formeze comunități în jurul mărcilor pe care le comercializează și să le ofere clienților experiențe asociate unui anumit stil de viață. În acest scop, folosesc campanii media, parteneriate cu artiști și influenceri, evenimente și activități organizate în magazine.

Conținutul video și proprietatea intelectuală, tot mai importante pentru retaileri

Deși colaborarea dintre comerț și divertisment nu este un concept nou, dezvoltarea rețelelor sociale și popularitatea videoclipurilor scurte au accelerat această tendință.

Specialiștii consideră că proprietatea intelectuală, de la personaje și povești până la formate de divertisment, capătă o valoare tot mai mare. Aceste elemente le permit companiilor să atragă publicul și să mențină interesul acestuia prin mai multe canale.

„Cel mai dificil lucru în prezent este să găseşti şi să atragi un public”, a declarat Alex Michael, director general senior la firma de investiții LionTree.

Acesta a explicat că valoarea proprietății intelectuale este legată de capacitatea de a atrage o audiență, iar materialele pot fi distribuite prin videoclipuri, conținut audio, evenimente live și platforme digitale.

Schimbările din industria tradițională de divertisment deschid oportunități și pentru retaileri, dar și pentru creatorii independenți. Sean Akaks, directorul general al agenției SonderCo, consideră că mărcile comerciale și creatorii de conținut ar putea dezvolta împreună proiecte și proprietăți intelectuale pe care să le dețină în parteneriat.

Strategia nu se limitează la mediul online. Dick’s Sporting Goods introduce activități interactive și simulatoare, în timp ce branduri precum Coach și Ralph Lauren investesc în experiențe care depășesc simpla prezentare a produselor.

Datele AlixPartners arată că retailerii care au adoptat astfel de strategii au înregistrat creșteri de aproape 10% ale valorii medii a cumpărăturilor față de anul precedent.

Totuși, investițiile în divertisment nu garantează automat vânzări mai mari. Evenimentele și conținutul atractiv pot aduce mai mulți oameni în magazine, însă rezultatele comerciale depind în continuare de calitatea produselor, disponibilitatea lor și prețurile practicate.

„Elementele fundamentale, precum existenţa unor produse bune în stoc, la preţuri transparente şi avantajoase, nu dispar datorită efectelor spectaculoase”, a spus Eshelman.

Acesta consideră că retailerii trebuie să păstreze un echilibru între divertisment și oferta comercială. Experiențele interactive nu pot compensa produsele de slabă calitate, prețurile nejustificate sau lipsa articolelor din magazine.