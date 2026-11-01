Republica Moldova. Cumpărăturile făcute pe platforme precum Temu și pe alte magazine online din străinătate vor costa mai mult pentru consumatorii din Republica Moldova. De la 1 noiembrie, coletele cu o valoare de până la 150 de euro sunt supuse TVA-ului de 20%, inclusiv dacă au fost comandate în luna octombrie, dar ajung în țară și sunt vămuite după intrarea în vigoare a noilor reguli.

Prin urmare, data plasării comenzii nu îi scutește pe cumpărători de plata taxei. Contează momentul în care coletul ajunge în Republica Moldova și trece prin procedura vamală. În plus, cei care vor decide să trimită produsele înapoi nu vor putea recupera TVA-ul achitat.

Precizările au fost făcute de ministra Finanțelor, Victoria Belous. Noile prevederi vizează comenzile comerciale efectuate de persoane fizice de la comercianți din afara țării. Măsura este anunțată de Poșta Moldovei și se aplică trimiterilor cu o valoare a bunurilor mai mică sau egală cu 150 de euro.

Cumpărătorii care au făcut deja comenzi pe platformele online trebuie să țină cont de momentul în care pachetele ajung în țară. De exemplu, o persoană care a comandat produse de pe Temu pe 20 octombrie, dar primește coletul în Republica Moldova după 1 noiembrie, va trebui să achite TVA de 20%, dacă valoarea bunurilor se încadrează în plafonul de 150 de euro.

Așadar, faptul că plata produselor a fost făcută înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli nu înseamnă că acestea sunt exceptate de la taxă.

Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a explicat că momentul relevant este cel al vămuirii coletului, nu data la care cumpărătorul a plasat comanda.

O altă prevedere care îi privește pe consumatori este legată de returnarea produselor. Dacă un client nu este mulțumit de cumpărătură și decide să o trimită înapoi, TVA-ul achitat la primirea coletului nu îi va fi restituit.

„Pe moment, legislația nu prevede restituirea TVA în cazul în care coletul este restituit. Procesul de administrare a restituirii unei sume de 100 sau 200 de lei, din păcate, va genera statului cheltuieli mult mai mari”, a declarat Victoria Belous.

Autoritățile urmează să urmărească modul în care funcționează noul sistem. În funcție de experiența acumulată, ar putea fi analizate eventuale modificări ale procedurii.

TVA-ul va fi calculat în funcție de valoarea bunurilor din colet. Cota aplicată este de 20%.

De exemplu, pentru produse în valoare de 1.000 de lei, cumpărătorul va avea de achitat încă 200 de lei, reprezentând TVA. Astfel, costul total va ajunge la 1.200 de lei.

De la 1 ianuarie 2027, suma va crește și mai mult. Atunci va intra în vigoare și o taxă de gestionare de 12 lei pentru fiecare trimitere. Aceasta se va adăuga la TVA și nu va fi restituită în cazul în care coletul este returnat.

În exemplul de mai sus, pentru un colet de 1.000 de lei, cumpărătorul va plăti 1.212 lei începând cu 1 ianuarie 2027, dacă se aplică atât TVA-ul, cât și taxa de gestionare.

Plata TVA va putea fi făcută în două moduri. Prima variantă este achitarea direct pe platforma online sau prin intermediul comerciantului, în momentul efectuării comenzii, dacă serviciul este disponibil. A doua posibilitate este plata la primirea coletului, atunci când taxa nu a fost încasată în avans.

Pentru bunurile care depășesc valoarea de 150 de euro se aplică în continuare regulile vamale și fiscale existente. În aceste situații, cumpărătorii vor trebui să achite și taxele vamale aferente produselor, după caz.

Noile reguli nu vizează toate coletele care ajung în Republica Moldova. Trimiterile efectuate între persoane fizice, inclusiv cele care conțin cadouri, vor beneficia în continuare de scutire, dacă valoarea bunurilor este mai mică de 150 de euro și sunt respectate condițiile prevăzute de lege.

Diferența este făcută de natura trimiterii. Comenzile cumpărate de la magazine și comercianți din străinătate sunt tratate ca importuri comerciale. În schimb, coletele expediate ocazional între persoane fizice pot beneficia de regimul de scutire.

Poșta Moldovei le recomandă expeditorilor să completeze cu atenție declarațiile vamale CN 22 și CN 23. Acestea trebuie să conțină informații corecte despre bunurile expediate, valoarea lor, conținutul coletului și țara de origine.

Datele incomplete sau care nu corespund produselor din interiorul coletului pot duce la întârzieri în procesarea vamală și, implicit, în livrare.

Instituția îi îndeamnă pe cumpărători să verifice, înainte de a plasa o comandă, dacă platforma sau comerciantul încasează TVA-ul în avans. În caz contrar, taxa va trebui achitată la sosirea trimiterii.

Volumul cumpărăturilor online din străinătate este în creștere, iar datele oficiale arată amploarea fenomenului. Potrivit Serviciului Vamal, în 2025 au intrat în Republica Moldova peste 11,2 milioane de colete expediate din afara țării.

Aproape 70.000 dintre acestea au avut o valoare mai mare de 150 de euro. Pentru aceste trimiteri au fost încasate taxe de vămuire în valoare totală de aproximativ 1,1 miliarde de lei.

Totodată, potrivit datelor prezentate de autorități, moldovenii au cheltuit în 2025 aproape 15 miliarde de lei pentru cumpărături online din străinătate. Suma include comenzile făcute pe mai multe platforme și magazine, nu doar pe Temu.

Ministerul Finanțelor estimează că aplicarea TVA pentru coletele cu valoare de până la 150 de euro ar putea aduce anual la buget aproximativ un miliard de lei.

Noile reguli au intrat în vigoare la 1 noiembrie. Taxa de gestionare de 12 lei pentru fiecare trimitere va fi introdusă separat, de la 1 ianuarie 2027.