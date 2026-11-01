Noile costuri aplicate coletelor de mică valoare chinezești provenite din comerțul online ar putea aduce bugetului comunitar aproape 6 miliarde de euro anual în perioada 2028–2034, potrivit unei estimări a Comisie Europene. Măsurile vizează modelul de afaceri al platformelor chinezești, care livrează direct consumatorilor europeni produse ieftine.

Uniunea Europeană pregătește o schimbare importantă în regimul importurilor de colete ieftine, cu efecte directe asupra unor platforme chinezești precum Shein, Temu și AliExpress.

Potrivit unui document al Comisiei Europene consultat de Reuters, taxele introduse pentru aceste trimiteri ar putea genera venituri de aproximativ 6 miliarde de euro pe an pentru bugetul UE, în intervalul 2028–2034.

Începând cu 1 noiembrie, va fi aplicată o taxă suplimentară de procesare de 2 euro pentru coletele ieftine, după ce, de la 1 iulie, a intrat în vigoare o taxă de 3 euro. Costurile se aplică separat pentru fiecare articol taxabil și se adaugă presiunii asupra comercianților care expediază produse direct din China.

Amploarea fenomenului este reflectată de datele Comisiei Europene: aproximativ 5,8 miliarde de colete cu valoare declarată sub 150 de euro au intrat în Uniune în 2025, cu 26% mai multe decât în 2024.

Oficialii europeni consideră că numeroase trimiteri au fost subevaluate pentru evitarea taxelor vamale. Măsurile urmăresc combaterea acestor practici și întărirea controalelor asupra produselor importate.

Estimarea veniturilor ia în calcul și o posibilă scădere a numărului de colete. Comisia propune ca 90% din sumele colectate să ajungă la bugetul UE, iar 10% să revină statelor membre. Repartizarea va putea fi negociată în cadrul discuțiilor privind bugetul pentru 2028–2034.

Platformele chinezești își adaptează deja strategiile. Proprietarul Temu, PDD Holdings, avertizează asupra impactului taxelor și oferă unor clienți reduceri compensatorii. Shein își extinde depozitele din Polonia, în timp ce AliExpress investește în rețele locale de depozitare.

În schimb, Amazon estimează că va fi mai puțin afectată: 97% dintre produsele sale comercializate în UE sunt expediate din depozite aflate în interiorul blocului comunitar.

Eurodeputatul Dirk Gotink susține că veniturile suplimentare ar putea contribui la modernizarea vămilor și la protejarea pieței unice.