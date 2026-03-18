Autoritatea Federală pentru Concurență din Austria confirmă acuzațiile de practici neloiale împotriva lui Temu

Autoritatea Federală pentru Concurență din Austria a confirmat acuzațiile de practici neloiale împotriva lui platformei asiatice Temu, potrivit Handels Verband. Asociația Austriacă a Comercianților cu Amănuntul a obținut un alt succes în lupta sa pentru concurență loială și condiții de concurență echitabile în comerțul electronic.

Conform raportului publicat miercuri de Autoritatea Federală Austriacă pentru Concurență (BWB), preocupările exprimate de Asociația Comercianților cu Amănuntul în plângerea sa în temeiul Legii privind concurența neloială (UWG) împotriva platformei Temu au fost justificate. Ca urmare a acțiunilor întreprinse de Asociația Comercianților cu Amănuntul și de BWB, platforma de discount Temu a încetat acum trei practici neloiale.

„Raportul BWB demonstrează clar că intervenția Asociației Austriace a Comercianților cu Amănuntul și a Autorității Federale pentru Concurență a fost eficientă. Temu a încetat trei practici neloiale pe platforma sa. Aceasta este o etapă importantă către condiții de concurență cu adevărat echitabile. Suntem deosebit de recunoscători BWB, care a investigat temeinic încălcările pe care le-am identificat și a luat măsuri corective”, explică Rainer Will, director general al Asociației Austriace pentru Comercianții cu Amănuntul și reclamant.

În urma unui avertisment din partea Autorității Federale Austriece pentru Concurență (BWB), Temu a implementat noi măsuri pentru a preveni mai eficient repetarea practicilor comerciale înșelătoare pe platforma sa. Acestea includ înființarea unui grup de lucru pentru a revizui articolele cele mai bine vândute de pe site-ul web austriac și crearea unui nou mecanism de detectare și remediere. BWB își rezervă dreptul de a lua măsurile corespunzătoare în cazul unor cazuri repetate sau noi de practici comerciale neloiale.

În august 2024, asociația comercială liberă, imparțială și independentă a depus o plângere cuprinzătoare împotriva Temu la Autoritatea Federală Austriacă pentru Concurență (BWB). Plângerea se baza pe presupuse încălcări ale Legii federale împotriva concurenței neloiale (UWG).

Practici comerciale manipulative (afirmații false din partea Temu, care sugerau în mod eronat că un produs era disponibil doar pentru o perioadă foarte limitată de timp, în anumite condiții sau ca ofertă specială);

Lipsă simulată de bunuri (Site-ul web conținea, de asemenea, informații înșelătoare despre presupusa disponibilitate foarte limitată a anumitor produse - în realitate, însă, adesea se puteau comanda sute de unități din articolul dorit);

Prezentarea înșelătoare a imaginilor publicitare și a descrierilor produselor;

Eficacitatea acțiunilor Asociației Austriace de Comerț cu Amănuntul este confirmată de cazul unui comerciant austriac. Marca de modă FUSSL a contactat asociația deoarece Temu utiliza marca comercială FUSSL fără autorizație pe site-ul său web. După ce asociația a prezentat dovezile relevante Autorității Federale Austriace pentru Concurență (BWB), iar BWB a contactat Temu, încălcarea a fost imediat oprită.

Asociația Austriacă de Comerț cu Amănuntul (HV) a obținut succese nu doar împotriva gigantului Temu.

În 2019, HV a provocat agitație internațională: Amazon, cea mai mare piață online din SUA, a trebuit să modifice opt dintre termenii și condițiile sale la nivel mondial, după ce HV a atras atenția asupra acestora într-o plângere adresată Autorității Federale Austriace pentru Concurență (BWB). Cei peste 4.000 de comercianți cu amănuntul austrieci care vând prin intermediul platformei Amazon, printre alții, continuă să beneficieze de acest lucru și astăzi.

Raportul publicat recent de Curtea de Conturi susține, de asemenea, cererile de lungă durată ale asociației comerciale: vânzările din sistemul One-Stop-Shop (OSS) al UE și, prin urmare, din comenzile transfrontaliere prin poștă, rămân în mare parte neauditate - rezultând miliarde de venituri fiscale pierdute pentru statul austriac în fiecare an.

„Cumpărăturile aparent ieftine pe platformele din Orientul Îndepărtat au un preț mare: puterea de cumpărare se transferă în străinătate, locurile de muncă locale sunt supuse presiunii și se pierd venituri fiscale importante”, explică purtătorul de cuvânt pentru comerț, Rainer Will.

Controalele vamale mai stricte anunțate de Guvernul Federal Austriac, precum și taxa națională pe colete planificată, reprezintă pași importanți la nivel național - cu condiția să fie implementate în mod rațional și nu în detrimentul companiilor de livrare interne, cum ar fi Poșta Austriacă.

La fel de semnificative sunt impunerea planificată la nivelul UE a unei taxe vamale fixe de 3 EUR pentru transporturile din țări terțe cu o valoare mai mică de 150 EUR, începând cu iulie 2026, și taxa suplimentară de manipulare la nivelul UE propusă pentru noiembrie 2026.

Cu toate acestea, este, de asemenea, clar că sunt încă necesare acțiuni decisive la toate nivelurile pentru a asigura condiții echitabile pentru toți participanții la piață. În special, deficitul de aplicare a legii trebuie abordat în sfârșit. Federația Germană de Comerț cu Amănuntul și-a prezentat „Planul de Acțiune pentru Comerțul Electronic 2026” cu șase recomandări concrete de acțiune. Mai multe informații pot fi găsite AICI.

În plus, mai multe proceduri judiciare sunt în curs de desfășurare la nivelul UE împotriva unor platforme precum Temu și Shein, de exemplu în temeiul Legii privind Serviciile Digitale (DSA). „La nivelul UE, acțiunile rapide din partea instituțiilor responsabile sunt esențiale. Nu se poate ca comercianții cu amănuntul autohtoni să fie nevoiți să respecte fiecare regulament până la ultimul detaliu, în timp ce platformele de discount din Orientul Îndepărtat pot funcționa practic necontestate și fără consecințe pentru nerespectarea legii”, a declarat Will.