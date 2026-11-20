Șase companii românești au fost incluse în clasamentul principal Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală 2026, care reunește firmele de tehnologie cu cele mai mari ritmuri de creștere din regiune. Infosec Center, Finqware, PetroSol, Lendrise, Symphopay și Aqurate se află în topul celor 50 de companii, iar alte trei start-upuri din România au primit recunoașteri speciale în cadrul competiției.

Cea mai bună clasare a unei companii românești îi aparține Infosec Center, care ocupă locul al treilea, cu o creștere de 6.668% în perioada analizată. Compania activează în domeniul securității cibernetice, inteligenței artificiale și transformării digitale și dezvoltă soluții pentru infrastructuri industriale, agricultură inteligentă și educație digitală.

Pe locul 20 se află Finqware, cu o creștere de 729%. Firma dezvoltă soluții de automatizare a activităților de trezorerie prin tehnologii open banking, care permit conectarea conturilor bancare și gestionarea centralizată a lichidităților, plăților și încasărilor.

PetroSol ocupă poziția 22, cu o creștere de 663%, și dezvoltă sisteme software pentru automatizarea și digitalizarea stațiilor de carburanți. Lendrise se află pe locul 34, cu un avans de 526%, oferind soluții fintech pentru evaluarea bonității și a riscului de credit.

Pe poziția 35 este clasată Symphopay, cu o creștere de 511%. Compania pune la dispoziție o platformă de gestionare a plăților, care conectează comercianții la mai multe bănci și procesoare de tranzacții. Ultima firmă românească din clasamentul principal este Aqurate, situată pe locul 47, cu o creștere de 371%. Aceasta dezvoltă o platformă bazată pe inteligență artificială pentru personalizarea experienței de cumpărare online.

România a obținut recunoaștere și în afara clasamentului principal. La categoria „Impact Stars”, care evidențiază companiile ale căror produse și servicii au efecte pozitive asupra societății, mediului sau inovației, au fost menționate Smart Fintech și Headlight Solutions.

Smart Fintech dezvoltă infrastructură open banking pentru plăți directe între conturi și agregarea informațiilor bancare. Headlight Solutions proiectează și produce soluții hardware și software pentru protecția informațiilor, comunicații criptate și sisteme interactive personalizate.

O a treia recunoaștere specială a revenit companiei Irisphera, la categoria „AI Value Driver”. Aceasta dezvoltă o platformă de inteligență artificială pentru personalizarea cumpărăturilor online în industria modei, cu scopul de a reduce incertitudinea privind mărimea și potrivirea produselor și, implicit, numărul retururilor.

Andrei Ionescu, partener și Consulting Market Leader pentru Deloitte România, a declarat că România are în acest an cea mai numeroasă prezență în clasamentul principal din ultimii 11 ani, cu șase companii. Acesta a subliniat că rezultatele arată dezvoltarea unor afaceri tehnologice competitive în mai multe sectoare economice.

Câștigătoarea ediției din 2026 este compania lituaniană Pulsetto, din domeniul tehnologiei medicale, care a înregistrat o creștere a veniturilor de 20.679%. Firma dezvoltă soluții pentru gestionarea stresului, recuperarea după efort și îmbunătățirea somnului.

Companiile din clasamentul principal au avut, în medie, o creștere de 1.640%. Ediția din acest an este a 27-a a competiției Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală. Clasamentul este dominat de firmele de software, care ocupă 31 dintre cele 50 de poziții, urmate de companii fintech, hardware, media și divertisment, tehnologii pentru mediu și sănătate.

Pentru includerea în clasamentul principal, companiile trebuie să îndeplinească anumite criterii financiare, inclusiv venituri operaționale de minimum 50.000 de euro în primii trei ani analizați și de cel puțin 100.000 de euro în 2025. De asemenea, trebuie să aibă sediul într-una dintre țările participante și să dezvolte tehnologii brevetate sau să dețină drepturile de proprietate intelectuală asupra acestora.