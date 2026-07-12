Topul celor mai bine plătiți influenceri din lume în 2026. Industria creatorilor de conținut continuă să genereze venituri impresionante în 2026. Clasamentul anual realizat de Forbes și citat de Visual Capitalist arată cine sunt influencerii cu cele mai mari câștiguri estimate, câți urmăritori au și cum au transformat activitatea din mediul online în afaceri de sute de milioane de dolari.

Creatorii de conținut nu mai obțin venituri doar din rețelele sociale. În ultimii ani, mulți dintre influenceri și-au extins activitatea prin lansarea unor branduri proprii, abonamente, podcasturi, produse de consum, evenimente și alte proiecte comerciale.

Clasamentul Forbes Top Creators 2026, citat de Visual Capitalist, analizează veniturile estimate ale influencerilor, dimensiunea comunităților pe care le-au construit, nivelul de interacțiune cu publicul și dezvoltarea afacerilor din jurul brandului personal.

MrBeast – venituri estimate la 300 de milioane de dolari și 873 de milioane de urmăritori Dhar Mann – venituri estimate la 65 de milioane de dolari și 171 de milioane de urmăritori Steven Bartlett – venituri estimate la 52 de milioane de dolari și 38,7 milioane de urmăritori Markiplier – venituri estimate la 38 de milioane de dolari și 76,8 milioane de urmăritori Rhett & Link – venituri estimate la 37 de milioane de dolari și 45,6 milioane de urmăritori Codie Sanchez – venituri estimate la 31 de milioane de dolari și 10 milioane de urmăritori IShowSpeed – venituri estimate la 30 de milioane de dolari și 184 de milioane de urmăritori Mark Rober – venituri estimate la 30 de milioane de dolari și 90,7 milioane de urmăritori Ms. Rachel – venituri estimate la 26 de milioane de dolari și 34,2 milioane de urmăritori Jesser – venituri estimate la 25 de milioane de dolari și 54,9 milioane de urmăritori MrBallen – venituri estimate la 24 de milioane de dolari și 31,4 milioane de urmăritori Druski – venituri estimate la 20 de milioane de dolari și 38,5 milioane de urmăritori Charli D'Amelio – venituri estimate la 18 milioane de dolari și 209,8 milioane de urmăritori Jacksepticeye – venituri estimate la 18 milioane de dolari și 48,9 milioane de urmăritori Adam W – venituri estimate la 17,3 milioane de dolari și 67,2 milioane de urmăritori Rebecca Zamolo – venituri estimate la 15 milioane de dolari și 45,3 milioane de urmăritori Jake Shane – venituri estimate la 14 milioane de dolari și 6 milioane de urmăritori Nick DiGiovanni – venituri estimate la 14 milioane de dolari și 65,4 milioane de urmăritori Brent Rivera – venituri estimate la 13,7 milioane de dolari și 120,8 milioane de urmăritori Typical Gamer – venituri estimate la 13 milioane de dolari și 31,6 milioane de urmăritori Stokes Twins – venituri estimate la 12,4 milioane de dolari și 177,5 milioane de urmăritori Jordan The Stallion – venituri estimate la 12,4 milioane de dolari și 49,1 milioane de urmăritori Alix Earle – venituri estimate la 12 milioane de dolari și 14,5 milioane de urmăritori Marques Brownlee – venituri estimate la 10,9 milioane de dolari și 33,6 milioane de urmăritori Alan Chikin Chow – venituri estimate la 10,5 milioane de dolari și 131,4 milioane de urmăritori Ashton Hall – venituri estimate la 10 milioane de dolari și 38,1 milioane de urmăritori Khaby Lame – venituri estimate la 9,9 milioane de dolari și 252,1 milioane de urmăritori James Dumoulin – venituri estimate la 9,9 milioane de dolari și 23,2 milioane de urmăritori Haley Baylee – venituri estimate la 9,6 milioane de dolari și 37,4 milioane de urmăritori Mikayla Nogueira – venituri estimate la 9 milioane de dolari și 21,8 milioane de urmăritori Vivian Tu – venituri estimate la 8,2 milioane de dolari și 10,7 milioane de urmăritori Dani Austin – venituri estimate la 8,1 milioane de dolari și 3,8 milioane de urmăritori Tana Mongeau – venituri estimate la 8 milioane de dolari și 22,8 milioane de urmăritori Nara Smith – venituri estimate la 7,5 milioane de dolari și 17,3 milioane de urmăritori Nurse John – venituri estimate la 7,2 milioane de dolari și 19,2 milioane de urmăritori Leah Kateb – venituri estimate la 7,1 milioane de dolari și 11,4 milioane de urmăritori Dixie D'Amelio – venituri estimate la 7 milioane de dolari și 72,9 milioane de urmăritori Erika Kullberg – venituri estimate la 6,8 milioane de dolari și 21 de milioane de urmăritori Lexi Rivera – venituri estimate la 6,7 milioane de dolari și 56,3 milioane de urmăritori Josh Richards – venituri estimate la 6 milioane de dolari și 34,7 milioane de urmăritori Hannah Stocking – venituri estimate la 5,8 milioane de dolari și 74,4 milioane de urmăritori Katie Fang – venituri estimate la 5,4 milioane de dolari și 8,2 milioane de urmăritori Brooke Monk – venituri estimate la 5,2 milioane de dolari și 72,2 milioane de urmăritori Anwar Jibawi – venituri estimate la 5 milioane de dolari și 83,9 milioane de urmăritori Anna Sitar – venituri estimate la 4,4 milioane de dolari și 27,7 milioane de urmăritori iJustine – venituri estimate la 3,4 milioane de dolari și 12,9 milioane de urmăritori Tini Younger – venituri estimate la 3 milioane de dolari și 16,3 milioane de urmăritori Drew Afualo – venituri estimate la 2,7 milioane de dolari și 13,4 milioane de urmăritori Steven He – venituri estimate la 2 milioane de dolari și 29,6 milioane de urmăritori Logan Moffitt – venituri estimate la 1,3 milioane de dolari și 10,6 milioane de urmăritori

Jimmy Donaldson, cunoscut la nivel mondial sub numele de MrBeast, ocupă prima poziție în clasamentul celor mai bine plătiți influenceri din lume, cu venituri estimate la 300 de milioane de dolari în perioada analizată.

Potrivit datelor Forbes, suma este de aproape cinci ori mai mare decât cea obținută de Dhar Mann, ocupantul locului secund. Totodată, veniturile lui MrBeast reprezintă aproape o treime din câștigurile estimate ale tuturor creatorilor incluși în Top 50.

Succesul său este susținut nu doar de canalul de YouTube, ci și de afacerile dezvoltate în ultimii ani, care includ produse de consum, branduri alimentare și alte proiecte comerciale.

Clasamentulcelor mai bine plătiți influenceri arată că YouTube continuă să fie platforma principală pentru creatorii care generează cele mai mari venituri, oferindu-le posibilitatea de a-și dezvolta comunități și afaceri în jurul conținutului publicat.

În același timp, TikTok produce tot mai mulți creatori care își extind activitatea dincolo de platformă, prin lansarea unor branduri, colaborări comerciale, evenimente și proiecte media.

Analiza arată că veniturile creatorilor de conținut provin tot mai puțin exclusiv din publicitate. Mulți dintre influencerii aflați în top dezvoltă afaceri proprii, podcasturi, produse de consum, comunități pe bază de abonament, contracte de licențiere și studiouri de producție.

Această diversificare transformă creatorii digitali în adevărate companii media, iar investițiile brandurilor în acest segment continuă să crească pe măsură ce publicul consumă tot mai mult conținut online.