Tot mai multe femei din Marea Britanie aleg să caute donatori de spermă pe platforme precum Facebook, în contextul în care accesul la fertilizare in vitro prin sistemul public de sănătate este limitat, iar costurile clinicilor private sunt foarte ridicate. Fenomenul atrage însă numeroase avertismente din partea autorităților și a specialiștilor, care semnalează riscuri medicale, juridice și emoționale, scrie BBC.

Unul dintre cei mai cunoscuți donatori privați este americanul Kyle Gordy, în vârstă de 35 de ani, stabilit în prezent în Irlanda. Acesta susține că a devenit tatăl a „zeci” de copii în întreaga lume, inclusiv a trei în Scoția. Gordy afirmă că și-a construit întregul stil de viață în jurul menținerii fertilității: nu consumă alcool, nu fumează, ia aproximativ 30 de suplimente alimentare zilnic, mănâncă exclusiv produse organice și bea doar apă filtrată.

Pe lângă activitatea de donator, el administrează mai multe grupuri de Facebook dedicate donării de spermă, unele cu peste 40.000 de membri, și operează platforma online „Be Pregnant Now”, prin care pune în legătură donatori și femei care își doresc un copil.

Deși în Regatul Unit este ilegală vânzarea spermei în scop comercial, ofertele de donații private prin intermediul rețelelor sociale s-au înmulțit în ultimii ani. Numeroase grupuri dedicate acestui scop pot fi găsite cu ușurință online, însă experiențele utilizatoarelor arată că astfel de contacte pot deveni periculoase.

Mai multe femei au relatat că au fost hărțuite, presate să accepte relații sexuale sau au primit mesaje și imagini cu conținut explicit din partea unor presupuși donatori.

O femeie, identificată sub pseudonimul Emily, a povestit pentru BBC că a apelat la Facebook după ce a aflat că urma să aștepte între trei și patru ani pentru un donator prin NHS și că nu își permitea costurile unei clinici private. Ea spune că a primit sute de răspunsuri, însă a discutat doar cu șase bărbați, blocând imediat persoanele care aveau comportamente nepotrivite.

În paralel, există și donatori care susțin că încearcă să ofere un sprijin autentic. Un scoțian prezentat sub numele fictiv James afirmă că majoritatea donatorilor privați urmăresc alte interese decât ajutorarea femeilor și avertizează că unele beneficiare sunt convinse inițial că inseminarea va fi artificială, dar sunt ulterior presate să accepte contact sexual.

Autoritatea britanică pentru Fertilizare și Embriologie Umană (HFEA) avertizează că lipsa reglementărilor în mediul online permite existența unor donatori prolifici care pot avea sute de copii, spre deosebire de sistemul clinicilor autorizate, unde un donator poate contribui la formarea a cel mult 10 familii în Regatul Unit.

Reprezentanții HFEA atrag atenția că utilizarea platformelor online poate expune femeile și copiii la probleme medicale, legale și psihologice pe termen lung. La rândul său, Meta, compania care deține Facebook, a precizat că discuțiile despre donarea de spermă sunt permise, însă comercializarea acesteia încalcă regulile platformei, iar grupurile sau postările care nu respectă politicile companiei pot fi eliminate.