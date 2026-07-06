Filmul horror „Obsesia” a devenit unul dintre cele mai mari succese cinematografice ale anului 2026, după ce a depășit pragul de 400 de milioane de dolari încasări la nivel mondial. Performanța este una spectaculoasă, având în vedere că producția a avut un buget de numai 750.000 de dolari, potrivit Variety.

Succesul peliculei a atras atenția industriei de film, „Obsesia” fiind considerat unul dintre cele mai profitabile proiecte recente și un exemplu al modului în care filmele independente pot concura cu marile producții de la Hollywood.

La aproximativ două luni de la lansarea în cinematografe, filmul de groază „Obsesia” a ajuns la încasări globale de 403 milioane de dolari. Din această sumă, aproximativ 245 de milioane de dolari provin din America de Nord, iar alte 157 de milioane de dolari au fost generate pe piețele internaționale.

Rezultatul este considerat remarcabil, mai ales în condițiile în care multe filme își pierd ritmul de creștere după primele săptămâni de la premieră.

Chiar și în perioada minivacanței de 4 iulie, producția a continuat să atragă spectatori în cinematografe. Filmul a obținut încă 5,3 milioane de dolari pe piața nord-americană și alte 12 milioane de dolari la nivel internațional.

Succesul peliculei continuă și în America de Nord, unde se apropie de pragul de 250 de milioane de dolari încasări, o performanță greu de atins pentru multe producții lansate după perioada pandemiei, când platformele de streaming au schimbat obiceiurile publicului.

Potrivit datelor Box Office Mojo, „Obsesia” se află printre cele mai profitabile filme ale anului 2026, ocupând locul 7 în clasamentul producțiilor cu cele mai mari venituri.

Prin comparație, producții realizate cu bugete mult mai mari au avut rezultate mai modeste. Filmul „Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, cu un buget estimat la 165 de milioane de dolari, a ajuns la încasări de aproximativ 329 de milioane de dolari.

„Obsesia” reprezintă debutul regizoral în cinematografe al lui Curry Barker, cunoscut pentru activitatea sa pe YouTube și pentru canalul „that’s a bad idea”.

Din distribuție fac parte Michael Johnston, în rolul lui Bear, și Inde Navarrette, care interpretează personajul Nikki.

Succesul filmului confirmă o tendință tot mai vizibilă în industria cinematografică: creatorii de conținut din mediul online reușesc să își transforme comunitățile digitale într-un public prezent în sălile de cinema.

Alte exemple recente sunt „Iron Lung”, realizat de Mark Fischbach (Markiplier), și „Backrooms: Fără ieșire”, proiect semnat de Kane Parsons în colaborare cu A24.

În România, filmul de groază „Obsesia” a ajuns în cinematografe pe 26 iunie, la câteva săptămâni după premiera din Statele Unite.