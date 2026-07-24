„Atlasul Universului”, noul film românesc de aventură regizat de Paul Negoescu, va putea fi urmărit în avanpremieră la mai multe festivaluri din România înainte de premiera oficială din 19 septembrie.

Producția vine după un parcurs remarcabil în circuitul internațional al festivalurilor, unde a obținut deja cinci premii, cel mai recent fiind trofeul competiției internaționale Starlight de la Festivalul Internațional de Film pentru Copii și Tineri de la Busan, Coreea de Sud.

Juriul internațional al festivalului din Busan a acordat filmului premiul Heart-on pentru cel mai bun lungmetraj din competiția internațională, apreciind că producția „vorbește despre onestitate și încredere prin ochii unui copil, cu o poveste simplă, sinceră și plină de suflet, care captivează atât publicul adult, cât și pe cel tânăr”.

După proiecțiile apreciate de public la Cluj-Napoca, în cadrul TIFF, și la Timișoara, în festivalul Ceau Cinema, filmul își continuă traseul în țară.

Programul proiecțiilor în avanpremieră include:

București – Festivalul Boovie, la Teatrul Odeon, pe 25 iulie, de la ora 11:30. După proiecție, spectatorii vor putea participa la o discuție cu regizorul Paul Negoescu și cu actorul principal, Matei Donciu.Alexandria – Festivalul Ideo Ideis, pe 3 august, de la ora 21:00, la Centrul Multifuncțional pentru Tineri.

Iași – Festivalul Serile Filmului Românesc, pe 5 august, de la ora 19:30, într-o proiecție în aer liber organizată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, urmată de o întâlnire cu Paul Negoescu și actrița Andreea Grămoșteanu.

Premiera în cinematografe este programată pentru 19 septembrie.

„Atlasul Universului” spune povestea lui Filip, un băiat de 10 ani care pleacă la oraș pentru a-și cumpăra o pereche de adidași. După ce primește, din greșeală, doi pantofi pentru același picior, copilul pornește într-o călătorie pentru a găsi perechea potrivită.

Pe parcurs, Filip descoperă oameni și locuri noi, își face prieteni, adoptă un câine pe care îl numește Mbappé, inspirat de fotbalistul favorit, și învață lecții despre curaj, încredere și prietenie.

Rolul principal este interpretat de debutantul Matei Donciu, iar din distribuție fac parte, între alții, Marin Grigore, Andreea Grămoșteanu, Costi Antone, Zisu Stanciu, Sofia Marinescu și Cristi Martin.

Pe lângă premiul obținut la Busan, lungmetrajul a fost recompensat și cu:

Mențiunea Specială a juriului la Berlinale Generation Kplus;

Premiul pentru Cel mai bun lungmetraj la Festivalul Internațional de Film pentru Copii de la Kristiansand (Norvegia);

Premiul pentru Cel mai bun film pentru copii și adolescenți la Festivalul Internațional de Film de la Sofia (Bulgaria);

Premiul Publicului la SIFF on the Coast (Bulgaria).

Filmul a fost selectat și în programul Cannes Écrans Juniors, organizat în paralel cu Festivalul de Film de la Cannes, precum și în competiția Zlín Film Festival din Cehia. În perioada următoare va participa și la Heimat Europa Film Festival din Germania.

„Atlasul Universului” este produs de deFilm, în coproducție cu Screening Emotions (Bulgaria) și Avanpost Media (România). Regia este semnată de Paul Negoescu, după un scenariu scris împreună cu Mihai Mincan.

Imaginea este realizată de Ana Drăghici, montajul de Mihai Codleanu, iar muzica și designul de sunet sunt semnate de Marius Leftărache și Victor Miu.