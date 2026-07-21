Primul trailer al filmului „Răzbunătorii: Doomsday” a apărut luni și îi reunește pe eroii Universului Cinematografic Marvel într-o confruntare care amenință multiversul. Robert Downey Jr. revine în franciză în rolul lui Doctor Doom, alături de personaje din Răzbunătorii, Cei patru fantasici și Thunderbolts și vechile producții „X-Men”, potrivit Variety.

Primul trailer pentru „Răzbunătorii: Doomsday” a fost lansat luni și prezintă revenirea lui Robert Downey Jr. în Universul Cinematografic Marvel, de această dată în rolul antagonistului Doctor Doom. Filmul aduce împreună aproape toate personajele importante din MCU și reprezintă punctul culminant al poveștii despre multivers dezvoltate în ultimii șapte ani și pe parcursul a trei faze. Această etapă a început după lansarea „Răzbunătorii: Endgame”, producția care a ajuns al doilea film cu cele mai mari încasări din toate timpurile.

Trailerul îi prezintă pe eroii Marvel reunindu-se în timp ce Doctor Doom pregătește declanșarea unui război care ar putea afecta întregul multivers. Thor îl înfruntă pe noul antagonist și se reîntâlnește cu Captain America, interpretat de Chris Evans. Actorul revine în MCU după absența începută odată cu „Răzbunătorii: Endgame”.

Robert Downey Jr. reapare în universul Marvel după sacrificiul lui Iron Man, care l-a învins pe Thanos și a salvat lumea la finalul filmului „Endgame”. Actorul nu își reia însă rolul care l-a consacrat, ci îl interpretează pe Doctor Doom. Detaliile despre această versiune a personajului nu au fost explicate complet.

Una dintre posibilități este ca Doctor Doom să fie o variantă a lui Iron Man provenită dintr-un alt univers. Personajul a apărut pentru scurt timp și în scena de după genericul filmului „Cei 4 Fantastici Primii pași”, fără ca chipul său să fie arătat.

Mai multe personaje din filmele „X-Men” produse de Fox intră oficial în universul Răzbunătorii. Printre acestea se află Profesorul Xavier, Magneto, Mystique și Cyclops, alături de Gambit, interpretat de Channing Tatum. Personajul a mai fost văzut de public în „Deadpool & Wolverine”.

Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, Alan Cumming, James Marsden, Channing Tatum și Rebecca Romijn se numără printre actorii care revin în rolurile cunoscute din vechile producții „X-Men”. Fantastic Four și Thunderbolts, echipe care și-au făcut debutul pe marile ecrane anul trecut, vor participa, la rândul lor, la lupta pentru salvarea multiversului.

Distribuția filmului „Răzbunătorii: Doomsday” a fost prezentată în martie 2025, printr-o campanie în care numele actorilor au fost dezvăluite succesiv pe spătarele unor scaune. Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Winston Duke, Simu Liu și Tenoch Huerta își reiau rolurile din MCU.

Echipa Cei patru fantastici îi readuce pe Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn și Ebon Moss-Bachrach. Din distribuția Thunderbolts fac parte Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen și Lewis Pullman. Frații Russo revin la conducerea proiectului, după ce au regizat „Avengers: Infinity War”, „Avengers: Endgame” și două dintre filmele din seria „Captain America”. Cei doi vor regiza atât „Avengers: Doomsday”, cât și următorul film al francizei, „Avengers: Secret Wars”.

Pentru promovarea filmului, Disney a lansat patru teasere difuzate în timpul proiecțiilor „Avatar: Fire and Ash”, la sfârșitul anului 2025 și începutul lui 2026. Primul teaser a confirmat revenirea lui Chris Evans în rolul lui Steve Rogers, alias Captain America, prezentat acum ca tată.

Al doilea i-a arătat pe Thor, interpretat de Chris Hemsworth, și pe fiica sa adoptivă, Love. Al treilea a inclus primele imagini cu Profesorul X, interpretat de Patrick Stewart, Magneto, jucat de Ian McKellen, și Cyclops, personajul lui James Marsden.

Ultimul teaser i-a prezentat pe Black Panther, interpretată de Letitia Wright, Namor, jucat de Tenoch Huerta, și M’Baku, interpretat de Winston Duke, întâlnindu-se în Wakanda cu Thing, personajul lui Ebon Moss-Bachrach.

„Avengers: Doomsday” va fi lansat în cinematografe pe 18 decembrie, iar „Avengers: Secret Wars” va urma un an mai târziu.