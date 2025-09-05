Monden Vedeta Channing Tatum a slăbit 31 kg pentru un nou film. Va interpreta rolul unui hoț celebru







Channing Tatum a dezvăluit că a coborât de la aproximativ 109 kg (după rolul din „Josephine”) la circa 78 kg pentru filmul „Roofman” . Nu e nici un mister, ci doar ambiția actorului de a intra în rolul unui spărgător.

Știrea publicată de Entertaiment Weekly spune că transformarea de 31 kg care i-a alarmat pe colegi în timpul filmărilor. Actorul îl interpretează pe Jeffrey Manchester, infractorul real care a evadat din închisoare și s-a ascuns luni de zile într-un magazin Toys “R” Us. „Jeff e un tip foarte slab, uscat. Eu nu sunt construit așa”, a explicat Tatum într-un interviu.

Inițial, ținta lui era să ajungă la 84 kg, însă pe măsură ce zilele de filmare treceau, greutatea a continuat să scadă. „M-am dus până la 78 kg.”, spune Tatum. Regizorul a povestit că asistenta de regie Mariela Comitini s-a declarat „îngrijorată”, iar Tatum își amintește reacția ei de pe platoul de filmare: „Mânâncă o friptură, acum!”

Actorul spune că fizicul extrem de subțire a venit cu un preț emoțional. „Transformarea, pierderea rapidă în greutate, a avut un gol și o tristețe. Mă vedeam și păream fără vlagă, secat de vitalitate.”

Tatum a detaliat fluctuațiile și într-o postare pe Instagram, publicând trei imagini: „Azi ~93 kg; ~107 kg pentru ‘Josephine’; ~78 kg pentru ‘Roofman’.” El le-a mulțumit nutriționistului și antrenorului și a adăugat că nu va mai accepta roluri care cer creșteri masive în greutate. „Nu o să mai accept roluri de personaj dolofan. E prea greu pentru corp și prea greu de dat jos kilogramele.”

„Roofman” urmărește povestea lui Jeffrey Manchester și lunile în care a rămas nedepistat în interiorul unui magazin, trăind ascuns, „între ziduri”. Pentru a se apropia de fizicul personajului, Tatum a inversat rapid kilogramele acumulate pentru un rol anterior, trecând de la ~109 kg la ~78 kg — una dintre cele mai ample metamorfoze ale sale de până acum.

Jeffrey Allen Manchester, supranumit „Roofman”, fost parașutist în 82nd Airborne, a devenit un spărgător notoriu la sfârșitul anilor ’90. Intra prin acoperișurile restaurantelor, aștepta în baie până dimineața, jefuia casele și încuia angajații în camera frigorifică. Arestat în anul 2000 după două lovituri într-o zi, a primit 45 de ani.

În 2004 a evadat ascuns sub un camion și a trăit luni într-un magazin Toys “R” Us din Charlotte, construindu-și o „cameră” în tavan. Abil, supraveghea personalul cu un baby monitor și pozând drept „John Zorn” în comunitate. A fost recapturat după un jaf eșuat, fiind condamnat din nou. Eliberare estimată: anul 2036.

Transformările fizice radicale readuc dezbaterea despre limitele pregătirii pentru rol și siguranța actorilor pe platou. Tatum subliniază că astfel de „salturi” ar trebui gestionate cu echipe medicale și nutriționale. Altfel riscurile pentru sănătate devin reale.