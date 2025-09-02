Monden Vedeta Alicia Silverstone dezvăluie o schimbare alimentară simplă pentru o îmbătrânire sănătoasă. Totul e pe bază de plante







Vedeta Alicia Silverstone, cunoscută din filemele Clueless și Batman & Robin, spune că adoptarea unei alimentații preponderent vegetală a ajutat-o să îmbătrânească armonios. O miză pentru mulți dintre noi.

Legendara actriță, citată de Yahoo Health, a explicat cum că a făcut trecerea încă din anii ’90, după ce a aflat detalii despre fermele industriale de animale. Nu pretinde că e perfectă, dar subliniază că, după abateri, „se întoarce mereu” la o dietă bazată pe plante.

Alicia Silverstone este o actriță americană, devenită celebră în anii ’90. A intrat în atenția publicului prin aparițiile din videoclipurile Aerosmith („Cryin’”, „Amazing”, „Crazy”), apoi a avut consacrarea cu rolul Cher Horowitz din comedia cult „Clueless” (1995). Alte roluri cunoscute: „The Crush” (1993) și „Batman & Robin” (1997), unde a jucat-o pe Batgirl.

La începutul schimbării dietei, Silverstone a observat modificări vizibile: „Gândeam mai clar, simțeam mai mult, eram prezentă. Deodată, unghiile mele au devenit foarte groase și puternice. Părul s-a îndesit. Ochii mi s-au albit.”

Deși reacțiile pot varia de la o persoană la alta, ea spune că experiența i-a confirmat beneficiile pe care literatura de specialitate le asociază adesea cu alimentația vegetală.

Nutriționiștii și cardiologii punctează că o dietă bogată în legume, fructe, leguminoase, cereale integrale, nuci și semințe este corelată cu un risc mai scăzut de hipertensiune, accident vascular cerebral, boală coronariană și anumite tipuri de cancer. Organizații precum American Heart Association recomandă reducerea consumului de carne roșie și procesată în favoarea surselor vegetale. Beneficiul nu vine doar din „excluderi”, ci mai ales din ce adaugi: fibre, antioxidanți, potasiu, folat și grăsimi nesaturate.

Dincolo de sănătate, dievta pe bază de plante poate fi mai economică și are un impact climatic mai redus. Raportări ONU au arătat că producția de carne (alături de anumite forme de acvacultură, precum creșterea creveților) se numără printre sursele alimentare cu amprentă mare de mediu. În schimb, fasolea, lintea, cerealele integrale, legumele folosesc, în general, mai puține resurse (apă, teren, energie) și generează mai puține emisii pe calorie produsă.

Te îngrijorează proteinele? Specialiștii recomandă o înlocuire treptată: începe cu linte, năut, fasole, quinoa, tofu/tempeh. Aceste alimente aduc, pe lângă proteine, fibre și micronutrienți cu efecte preventive asupra bolilor cronice.

Pentru a ameliora gustul, poți păstra sosurile familiare (de tip buffalo, tikka masala, marinara) și să inversezi treptat proporțiile: mai multe legume/leguminoase, mai puțină carne, până când rețeta devine integral vegetală. Sau cel puțin asta recomandă Yahoo Health

Mesajul Aliciei Silverstone este pragmatic: nu trebuie să fii perfect. Chiar și renunțarea la carnea roșie sau introducerea unor zile fără carne poate aduce beneficii măsurabile pentru sănătate și mediu. Iar efectul se multiplică atunci când îți implici familia și prietenii—o singură conversație poate schimba obiceiurile unui întreg grup.