Noul film regizat de Christopher Nolan, „Odiseea”, a avut un debut impresionant în cinematografele din întreaga lume, depășind performanța înregistrată de „Oppenheimer” în primul weekend de la lansare. Producția a încasat aproximativ 264,1 milioane de dolari la nivel global, confirmând interesul uriaș al publicului pentru adaptarea cinematografică a epopeii lui Homer, potrivit AP.

Din totalul încasărilor, 124,5 milioane de dolari au provenit din vânzările de bilete din Statele Unite, iar alte 139,6 milioane de dolari au fost generate pe piețele internaționale.

După succesul răsunător al filmului „Oppenheimer”, recompensat cu premiul pentru cel mai bun film în 2023, Christopher Nolan revine cu o producție de amploare inspirată din una dintre cele mai cunoscute opere ale literaturii universale.

Potrivit sursei, puțini regizori și-ar fi asumat provocarea de a transforma poemul epic al lui Homer într-un film cu o distribuție de staruri și un buget impresionant.

Realizat de Universal, filmul a beneficiat de un buget de producție de 250 de milioane de dolari, fiind unul dintre cele mai costisitoare filme cu rating R produse vreodată. La această sumă se adaugă aproximativ 125 de milioane de dolari investiți în campania de promovare.

Interesul pentru producție a fost atât de mare încât biletele pentru proiecțiile în format IMAX 70 mm au fost puse în vânzare cu un an înainte de premieră.

Cererea ridicată a determinat unele cinematografe să introducă proiecții suplimentare, inclusiv la miezul nopții și la ora 3 dimineața, iar multe dintre acestea s-au epuizat rapid.

„Este incredibil de satisfăcător să vezi entuziasmul palpabil din cinematografe în acest weekend. Nolan a creat o aventură epică. Este o producție de o amploare la care publicul a reacționat extraordinar de bine”, a declarat Jim Orr, directorul departamentului de distribuție internă al Universal.

Producția marchează o premieră în cariera lui Christopher Nolan, fiind primul film realizat în întregime cu camere IMAX, capabile să ofere imagini la o rezoluție superioară sistemelor video convenționale.

Potrivit sursei, această tehnologie a contribuit semnificativ la rezultatele financiare ale filmului. Încasările provenite din proiecțiile IMAX au ajuns la 29,6 milioane de dolari pe piața americană și 51,8 milioane de dolari la nivel mondial, reprezentând cel mai bun weekend din istoria companiei.

Pelicula urmărește drumul lui Ulise spre casă după căderea Troiei, o călătorie presărată cu războaie, furtuni și insule misterioase. Regele încearcă să revină la soția sa, Penelopa, și la fiul lor, Telemah, într-o aventură inspirată din una dintre cele mai cunoscute povești ale Greciei Antice.

Deși acțiunea este plasată în urmă cu aproximativ 3.000 de ani, filmul aduce în prim-plan teme și conflicte care continuă să fie relevante și în prezent, oferind o interpretare modernă a unei opere clasice.