Le-a prezis ani la rând vedetelor din showbiz-ul românesc divorțuri, falimente și drame pasionale, dar astrograma personală pare să-i fi făcut o eroare uriașă!

Celebra clarvăzătoare Carmen Harra a primit o lovitură financiară de proporții epice peste Ocean.

Visul de a avea propriul film la Hollywood s-a transformat într-un coșmar juridic care o lasă cu conturile goale: o instanță americană a obligat-o să plătească 7 milioane de dolari!

Totul a început ca o adevărată poveste de succes americană. Viața fascinantă a lui Carmen Harra urma să fie transformată într-un film biografic de excepție. Pentru acest proiect grandios și-au dat mâna nume sonore precum Fred Fontana, R.J. Louis, Otmar Sibilo și compania Global Entertainment Movies.

Însă, în loc să ajungă pe marile ecrane, scenariul a luat o turnură dramatică. Proiectul s-a blocat într-un război total pe scenariu, finanțări și banii investiți. Ceea ce trebuia să fie o capodoperă despre destinul clarvăzătoarei s-a întors ca un bumerang împotriva ei.

Conform documentelor explozive consultate de CANCAN.RO, Carmen Harra și compania sa au încercat să ceară pretenții de la partenerii de producție, dar adversarii au contraatacat letal. Judecătorii din California nu au avut deloc milă de „prezicătoarea vedetelor”.

Instanța a considerat-o principală vinovată, acuzând-o că a depus documente frauduloase și că a încercat să fenteze obligațiile procedurale pentru a obține un avantaj tactic în proces. Pedeapsa? Judecătorul i-a respins toate cererile, le-a interzis ei și fiicei sale să mai depună mărturie și a lovit-o cu o sancțiune financiară care dă fiori reci.

Din cele 7 milioane, peste trei milioane de dolari reprezintă daune punitive — o amendă colosală aplicată strict pentru conduita ei considerată extrem de gravă pe parcursul disputei.

Deși a avut șansa să se apere la audieri, Harra a uimit instanța. Nu s-a prezentat personal, nu a adus martori și nu i-a chestionat pe cei ai taberei adverse. Verdictul a fost un tsunami financiar.

Carmen Harra și Carmen Harra Enterprises Inc. au fost obligate să plătească, în solidar, sume halucinante: 5.146.336,55 dolari către Otmar Sibilo, 846.329,35 dolari către R.J. Louis, 811.200,02 dolari către Fred Fontana

Peste aceste sume se adaugă o dobândă legală uriașă de 10% pe an, calculată pentru perioada cuprinsă între pronunțarea arbitrajului și înscrierea hotărârii, plus cheltuieli de judecată, nota de plată finală ajungând la aproape 7 milioane de dolari.

Disperată să scape de această decizie ruinantă, Carmen Harra a încercat să anuleze arbitrajul în instanțele superioare. A ajuns până la Curtea de Apel din California, plângându-se că nu a fost lăsată să prezinte probe cheie.

Judecătorii americani au rămas însă de neclintit: i-au respins argumentele și au menținut hotărârea definitivă.

Astfel, filmul care trebuia să o glorifice i-a adus doar un scenariu de groază și o datorie care ar pune în dificultate chiar și un magnat de la Hollywood!