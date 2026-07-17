Conturile a peste 8,3 milioane de români care contribuie la Pilonul II de pensii au înregistrat creșteri importante în ultimele luni. Un participant care deține 2.000 de unități de fond avea, la 10 iulie, cu aproximativ 7.000 de lei mai mult în cont decât la 5 mai.

Creșterea nu este legată de schimbarea Guvernului, ci de evoluția Bursei de Valori București (BVB), unde fondurile de pensii au investit o parte importantă din activele administrate.

Potrivit calculelor publicate de Economica.net, un participant care deține 2.000 de unități de fond avea, la 10 iulie, un câștig de aproximativ 7.000 de lei față de 5 mai.

Raportat la începutul anului, creșterea ajunge la aproximativ 11.000 de lei.

În prezent, peste 8,3 milioane de români contribuie la sistemul pensiilor administrate privat. Contribuția este obligatorie pentru persoanele care au intrat pe piața muncii înainte de împlinirea vârstei de 35 de ani și reprezintă 4,75% din salariul brut.

Datele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) arată că valoarea unitară a activului net (VUAN) era, la 10 iulie, cu 13,7% peste nivelul de la sfârșitul anului trecut.

În aceeași perioadă, inflația a fost de 3,9%, ceea ce înseamnă că randamentul fondurilor de pensii a depășit de peste trei ori ritmul de creștere al prețurilor.

Principala explicație pentru evoluția conturilor este performanța Bursei de Valori București.

Aproximativ 27% din activele fondurilor de pensii sunt investite în acțiuni listate la BVB, iar peste 60% sunt plasate în titluri de stat.

În ultimele luni, indicele BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate la Bursa de Valori București, a atins noi maxime istorice și a înregistrat unul dintre cele mai bune randamente din regiune.

Acest lucru s-a reflectat direct în valoarea activelor administrate de fondurile de pensii private.

Specialiștii citați de Economica.net atrag atenția că evoluția din ultimele luni nu garantează menținerea aceluiași ritm de creștere.

Piețele financiare evoluează în cicluri, iar perioadele de apreciere sunt urmate, de regulă, de corecții.

În cazul unei scăderi a Bursei de Valori București, valoarea activelor din Pilonul II poate înregistra, la rândul ei, fluctuații.

Cele mai mari beneficii le au persoanele care urmează să iasă la pensie în această perioadă, în timp ce pentru ceilalți participanți investiția trebuie privită pe termen lung.

Pilonul II reprezintă sistemul de pensii administrate privat, introdus în România în anul 2008. O parte din contribuția la pensie achitată de angajați este direcționată automat către un fond privat autorizat și supravegheat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Sumele sunt investite în titluri de stat, obligațiuni, acțiuni și alte instrumente financiare, iar randamentul obținut se adaugă contribuțiilor virate în contul fiecărui participant.

Fiecare contribuabil are un cont individual, iar banii acumulați îi aparțin și nu sunt utilizați pentru plata pensiilor actualilor pensionari, așa cum se întâmplă în sistemul public.