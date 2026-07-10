Milioane de români care contribuie la Pilonul ll de pensii private trebuie să știe că economiile acumulate în conturile personale nu dispar în cazul în care titularul moare înainte de pensionare. Sumele strânse pot ajunge la moștenitorii legali sau la persoanele desemnate prin testament.

Fondurile acumulate în Pilonul II aparțin participantului, iar legislația permite transmiterea acestora către cei care au dreptul să le primească. Pentru multe familii, aceste economii pot reprezenta un sprijin financiar important, mai ales după ani întregi de contribuții.

În cazul în care o persoană care contribuie la Pilonul II moare înainte să beneficieze de sumele acumulate, banii nu rămân pierduți. Aceștia pot fi solicitați de moștenitorii legali sau testamentari.

Pentru a intra în posesia sumelor, moștenitorii trebuie să se adreseze administratorului fondului de pensii private la care era înscris participantul și să depună documentele necesare.

Dosarul trebuie să includă certificatul de deces al participantului, certificatul de moștenitor sau documentul care stabilește succesiunea, actul de identitate al persoanei care solicită banii și datele contului bancar unde urmează să fie făcută plata.

După primirea documentației complete, administratorul fondului are la dispoziție maximum 60 de zile pentru efectuarea plății.

Din ianuarie 2027 urmează să se aplice Legea nr. 2/2026, care stabilește reguli mai clare pentru plata pensiilor private și pentru situațiile în care sumele acumulate sunt moștenite.

Noile prevederi au rolul de a simplifica procedurile și de a clarifica termenele în care beneficiarii își pot primi drepturile.

În situația în care participantul nu are moștenitori legali și nu a desemnat beneficiari prin testament, sumele rămase în cont sunt gestionate conform prevederilor legale.

Mulți participanți nu își informează familia despre fondul de pensii la care contribuie, iar acest lucru poate face ca moștenitorii să nu solicite sumele care li se cuvin.

Specialiștii le recomandă celor înscriși la Pilonul II să le comunice apropiaților la ce fond de pensii private contribuie, pentru ca aceștia să poată face demersurile necesare dacă va fi nevoie, potrivit România TV.

Sumele acumulate în timp pot ajunge la valori importante, în funcție de perioada de contribuție și de banii virați în cont.