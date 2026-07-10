O categorie de pensionari cu venituri reduse beneficiază de sume suplimentare acordate de stat, astfel încât venitul lunar să ajungă la nivelul minim garantat. Ajutorul este destinat persoanelor ale căror pensii calculate pe baza contribuțiilor sunt mai mici decât pragul stabilit prin lege.

Acest sprijin este acordat lunar mai multor pensionari cu venituri reduse, atât din județul Mehedinți, cât și la nivel național, iar suma medie ajunge la aproximativ 520 de lei. Diferența este acoperită din bugetul de stat, potrivit Legii 360/2023.

Sprijinul financiar este acordat persoanelor care, după calcularea pensiei pe baza contribuțiilor, obțin un venit mai mic decât pensia minimă garantată, stabilită la 1.281 de lei.

Valoarea completării diferă de la un beneficiar la altul, în funcție de pensia rezultată în urma contribuțiilor. În medie, aceste sume se situează în jurul valorii de 500 – 520 de lei.

Pentru mulți pensionari cu venituri mici, acest sprijin reprezintă o parte importantă din venitul lunar, fiind folosit pentru acoperirea cheltuielilor de bază.

Principala condiție pentru ca pensionarii să primească această completare este ca pensia obținută pe baza contribuțiilor să fie sub nivelul pensiei minime garantate.

De asemenea, beneficiarii trebuie să îndeplinească cerințele privind stagiul minim de cotizare, de aproximativ 15 ani, precum și vârsta standard de pensionare.

Anul 2026 a venit fără o majorare a valorii punctului de referință (VPR), care a rămas la nivelul de 81 de lei. Creșterile programate anterior, care ar fi trebuit să compenseze efectele inflației, nu au mai fost aplicate.

Decizia a afectat veniturile multor pensionari, în condițiile în care prețurile au continuat să crească, iar costurile pentru alimente, utilități și alte cheltuieli curente au rămas ridicate.

În acest context, completările acordate de stat au devenit un ajutor important pentru persoanele cu pensii reduse.

Autoritățile au motivat menținerea valorii punctului de referință prin necesitatea asigurării sustenabilității sistemului public de pensii, însă măsura are efecte directe asupra pensionarilor care depind de aceste venituri lunare.