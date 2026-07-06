Cele mai mari 20 de pensii speciale aflate în plată în România aparțin exclusiv unor foști judecători și procurori, potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice, valabile pentru luna mai. Statisticile includ valoarea pensiilor, vârsta beneficiarilor și momentul pensionării, iar în clasament apare inclusiv un fost magistrat care s-a retras din activitate la doar 49 de ani.

Datele analizate de Libertatea arată că toate cele mai mari 20 de pensii speciale din România sunt încasate de foști judecători sau procurori. Nicio altă categorie de beneficiari ai pensiilor de serviciu nu figurează în acest clasament.

Cea mai mare pensie brută este de 69.343 de lei și aparține unui fost magistrat pensionat la 16 decembrie 2022. În luna mai, beneficiarul avea vârsta de 69 de ani și 9 luni. Pe locul al doilea se află o pensie brută de 63.842 de lei, acordată unui fost procuror sau judecător ieșit din activitate la 1 iulie 2018. La momentul realizării statisticii, acesta avea 73 de ani.

Podiumul este completat de un fost magistrat care primește o pensie brută de 63.647 de lei. Acesta s-a pensionat la 18 martie 2009 și avea în luna mai 81 de ani și 6 luni.

În primele cinci poziții ale clasamentului se mai regăsesc doi foști magistrați care încasează pensii brute de 62.783 de lei, respectiv 61.102 lei. Primul s-a pensionat la 8 decembrie 2023, iar al doilea la 26 august 2018.

Compararea vârstei actuale cu data pensionării arată că beneficiarii celor mai mari pensii speciale au rămas în activitate până la cel puțin 65 de ani. La finalul clasamentului, pe poziția a 20-a, se află un fost magistrat cu o pensie brută de 50.992 de lei. Acesta a ieșit din sistem la 16 decembrie 2022, iar în luna mai avea 71 de ani.

Statisticile evidențiază și situația magistraților care au ales să se pensioneze la vârste mai mici.

Cel mai timpuriu caz este cel al unui fost judecător sau procuror care s-a retras din activitate chiar în ziua în care a împlinit 49 de ani. Pensionarea a avut loc la 1 septembrie 2019, iar pensia brută încasată este de 51.891 de lei.

În aceeași categorie se află și beneficiarul celei de-a șaptea pensii ca valoare din clasament. În luna mai 2026 avea 53 de ani și 9 luni, iar pensionarea sa a avut loc în februarie 2023.

Datele furnizate arată că o parte dintre beneficiari încasează pensii speciale de mai bine de 20 de ani.

Pe locul 17 în clasament se află un fost magistrat cu o pensie brută de 52.335 de lei. Acesta s-a pensionat în iulie 2004, la vârsta de 57 de ani.

În top mai apar și foști magistrați care au ieșit din sistem în aprilie 2008 și ianuarie 2009, iar pensiile lor brute depășesc, de asemenea, pragul de 50.000 de lei.

Casa Națională de Pensii Publice a explicat de ce, în unele cazuri, componenta suportată din bugetul asigurărilor sociale este de zero lei.

„Persoanele care beneficiază de pensie de serviciu sunt îndreptățite la pensie în baza a două acte normative: legea cadru care reglementează pensiile din sistemul public și legea specială care reglementează acest tip de pensie, acte normative care prevăd două modalități diferite de calcul. Pensia care se acordă este cea avantajoasă, adică cea care are cuantumul mai avantajos, prevedere care se regăsește în legea specială. Principiul esențial care guvernează acest tip de pensie este acela conform căruia diferenţa dintre pensia de serviciu şi pensia din sistemul public (ce se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat) se suportă din bugetul de stat”, arată CNPP în răspunsul său.

Instituția explică și situațiile în care întreaga pensie este suportată din bugetul de stat.

„În situația în care beneficiarul pensiei de serviciu nu îndeplinește condiția de stabilire a pensiei pentru limită de vârstă din sistemul public, pensia de serviciu se suportă integral din bugetul de stat.

Astfel, pensiile de serviciu în care este componenta din bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) este 0 lei sunt stabilite exclusiv pe baza condițiilor de eligibilitate și formulei de calcul din legea specială, întrucât beneficiarii acestor pensii nu îndeplinesc condițiile de vârstă și/sau stagiu de cotizare contributiv prevăzute de legea în materie de pensii din sistemul public de pensii”, a conchis CNPP.