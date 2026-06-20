Numărul pensiilor speciale și de serviciu, în creștere în luna mai

Numărul românilor care beneficiază de pensii de serviciu a ajuns în mai 2026 la 11.970, în creștere ușoară față de luna precedentă, când erau înregistrați cu 13 mai puțini, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Din total, 7.922 de persoane primesc și componenta contributivă achitată din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.

Cea mai numeroasă categorie rămâne cea a foștilor judecători și procurori, în baza Legii 303/2022. În această situație se aflau 5.850 de beneficiari, dintre care 2.541 aveau și pensie din sistemul public contributiv.

Tot această categorie continuă să înregistreze și cel mai ridicat nivel al pensiei medii de serviciu: 25.586 de lei. Din această sumă, 7.575 de lei provin din BASS, iar 22.461 de lei sunt suportați de la bugetul de stat.

A doua categorie importantă este cea a personalului auxiliar de specialitate din instanțe și parchete, care beneficiază de prevederile Legii 130/2015. În mai, numărul acestora era de 2.457 de persoane, dintre care 2.022 cu componentă din BASS. Pensia medie în acest caz a fost de 7.320 de lei, din care 4.489 de lei au fost acoperiți din bugetul de stat.

În cazul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă, încadrat în prevederile Legii 83/2015, CNPP a raportat 1.322 de beneficiari. Toți aveau pensie din BASS, iar nivelul mediu al pensiei de serviciu a fost de 13.093 de lei. Din total, 8.056 de lei reprezintă partea suportată din bugetul de stat.

Pentru foștii funcționari publici parlamentari, numărul beneficiarilor a fost de 861. Dintre aceștia, 650 aveau și pensie din BASS. Pensia medie de serviciu în această categorie s-a situat la 6.274 de lei, iar 3.550 de lei din această sumă au provenit de la bugetul de stat.

De pensii de serviciu în baza Legii 216/2015, aplicabilă membrilor Corpului diplomatic și consular al României, beneficiau 780 de persoane. Dintre acestea, 687 aveau și componentă contributivă. Pensia medie era de 7.007 lei, din care 3.034 lei proveneau din bugetul de stat.

La Curtea de Conturi, 700 de foști angajați primeau pensie de serviciu în mai 2026. Toți aveau pensie din BASS, iar media în această categorie a fost de 10.685 de lei. Din această sumă, 2.682 de lei au fost suportați din bugetul de stat.

Datele CNPP arată astfel că, deși numărul beneficiarilor de pensii speciale sau de serviciu a crescut doar marginal într-o singură lună, diferențele dintre categorii rămân semnificative, atât în privința numărului de pensionari, cât și a valorii medii a sumelor încasate.