Justitie

Victorie mare pentru bolnavii de cancer în instanță

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Victorie mare pentru bolnavii de cancer în instanțăCancer. Sursa foto: Pixabay
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Curtea de Apel Cluj a pronunțat o hotărâre istorică prin care obligă Guvernul României, Ministerul Sănătății, Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale și Casa Națională de Asigurări de Sănătate să finalizeze procedura de includere pe lista medicamentelor compensate a tratamentului cu Pembrolizumab (Keytruda), în combinație cu Carboplatină și Paclitaxel, pentru carcinomul endometrial primar avansat sau recurent, potrivit Clujust.

Sentință decisivă pentru bolnavii de cancer

Hotărârea vine după ce procedura de compensare a fost inițiată, însă autoritățile au tergiversat finalizarea ei, obligând bolnavii de cancer să suporte costuri uriașe din buzunar. O singură doză de tratament depășește suma de 26.451,84 lei, fiind necesară la fiecare 21 de zile.

Societatea de avocați Chiș Mihaela și Asociații, prin avocata Codruța-Diana Musteață, a reprezentat cu succes o pacientă oncologică în acest proces.

„Modul de acțiune al autorităților pârâte trebuie să asigure caracterul efectiv și concret al exercițiului drepturilor prevăzute de art. 34 din Constituția României (dreptul la ocrotirea sănătății), art. 22 (dreptul la viață, precum și dreptul la integritate fizică și psihică ale persoanei), interpretate prin prisma jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului relativă la art. 2 și art. 8 din CEDO”, se arată în motivarea Curții de Apel Cluj.

Blocajul birocratic i-a afectat pe bolnavi

Instalța a constatat că blocajul administrativ și birocratic a afectat direct drepturile fundamentale la viață și la sănătate ale pacientei. Hotărârea obligă autoritățile să finalizeze de urgență procedura de compensare.

Avocata Codruța-Diana Musteață a declarat: „Hotărârea pronunțată reprezintă o victorie pentru toți bolnavii de cancer endometrial deoarece, aceștia vor beneficia de compensarea medicamentului Pembrolizumab (Keytruda), în combinație cu Carboplatină și Paclitaxel, ca urmare a finalizării procedurii și a includerii acestuia pe lista medicamentelor compensate.

Prin această decizie de referință, litigiul depășește granițele unui caz individual și devine o victorie pentru întreaga comunitate medicală și a pacienților oncologici din România. Hotărârea Curții de Apel Cluj creează un precedent juridic puternic, demonstrând că pasivitatea și blocajele administrative pot fi sancționate ferm atunci când încalcă dreptul fundamental la viață și la sănătate.”

Pe parcursul procesului, pacienta a beneficiat de compensarea tratamentului în baza unei ordonanțe președințiale pronunțate de Curtea de Apel Cluj. Societatea de avocați Chiș Mihaela și Asociații a reușit punerea în executare a acestei hotărâri într-un timp record de doar 3 zile de la pronunțare.

Hotărârea poate fi atacată cu recurs.

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