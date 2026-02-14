Cancerul lovește tot mai dur Uniunea Europeană. 2,7 milioane de cazuri noi într-un singur an

Cancerul continuă să reprezinte una dintre principalele provocări de sănătate publică în Uniunea Europeană, menținându-se drept a doua cauză de deces, în timp ce numărul cazurilor noi este în creștere, potrivit celor mai recente rapoarte internaționale. Datele publicate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) indică o tendință ascendentă constantă, care generează implicații medicale, economice și sociale pentru statele membre.

În 2024, în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au fost înregistrate aproximativ 2,7 milioane de cazuri noi de cancer, conform unui raport al OCDE. Documentul arată că, „din anul 2000, numărul cazurilor noi a crescut cu aproximativ 30% atât la femei, cât și la bărbați”.

Specialiștii estimează că tendința se va menține în următoarele decenii.

Potrivit raportului, „estimările experților indică încă o jumătate de milion de cazuri noi până în 2040”.

Creșterea este asociată în principal cu îmbătrânirea populației, prevalența factorilor de risc legați de stilul de viață și extinderea programelor de screening.

Statisticile arată că, în 2024, „în fiecare minut au fost diagnosticate, în medie, 2,4 femei și 2,8 bărbați cu cancer”.

Distribuția tipurilor de cancer diferă între femei și bărbați. La femei, jumătate dintre cazurile noi au fost reprezentate de trei forme principale: „cancerul de sân (30%), cancerul colorectal (12%) și cancerul pulmonar (9%)”.

În rândul bărbaților, cele mai frecvente diagnostice au fost: „cancerul de prostată (22%), cancerul pulmonar (14%) și cancerul colorectal (13%)”.

Raportat la populație, incidența cazurilor noi a crescut cu 16% în ultimele două decenii. Raportul OCDE menționează că evoluția este influențată de „depistarea mai frecventă a cancerului tiroidian, modificarea tiparelor reproductive în cazul cancerului de sân și factori precum expunerile din primii ani de viață și alimentația, în cazul cancerului colorectal”.

Datele indică o dinamică distinctă în rândul populației tinere. La femeile cu vârste între 15 și 49 de ani, evoluția numărului de cazuri „a reprezentat aproape un sfert din diferența totală a incidenței observată după anul 2000”. În schimb, la bărbații din aceeași grupă de vârstă, rata a rămas relativ stabilă.

Cele mai mari creșteri la femeile tinere au fost raportate pentru „cancerul tiroidian (+9,9 cazuri la 100.000 de femei), cancerul de sân (+8,7), melanomul cutanat (+4,2) și cancerul colorectal (+0,8)”.

Creșteri semnificative ale cancerului de sân au fost înregistrate în Cipru, Cehia, Estonia, Irlanda, Portugalia, Slovenia și Suedia.

În contextul creșterii incidenței, statele membre au majorat alocările bugetare pentru prevenție, diagnostic și tratament oncologic. Un raport publicat de Institutul Suedez pentru Economie în Sănătate arată că, în 2023, ponderea cheltuielilor pentru cancer a variat între 4% și 8% din bugetele naționale de sănătate.

La nivelul Uniunii Europene, cheltuielile pentru cancer „s-au dublat din 1995 și au ajuns la 6,9% din totalul cheltuielilor de sănătate în 2023”. Proiecțiile indică faptul că, până în 2050, „cheltuielile pe cap de locuitor pentru cancer ar putea fi cu 59% mai mari, în termeni reali”.

Raportul OCDE subliniază rolul programelor de screening, care „s-au dovedit eficiente din punct de vedere al costurilor, deoarece cresc depistarea precoce și rata de supraviețuire”.

Cu toate acestea, participarea diferă considerabil între state și categorii sociale.

Datele arată că „bărbații cu nivel scăzut de educație au o rată a mortalității prin cancer cu 83% mai mare decât cei cu nivel ridicat de educație”. La femei, diferența este de 31%.

Dincolo de implicațiile medicale, cancerul generează efecte asupra pieței muncii și stabilității financiare. Potrivit Euronews, „în medie, un diagnostic de cancer reduce probabilitatea de a fi angajat cu 14%, cu impact mai pronunțat în Europa Centrală și de Sud”.

Persoanele diagnosticate se confruntă frecvent cu dificultăți persistente legate de ocuparea unui loc de muncă, venituri și sănătate psihosocială.