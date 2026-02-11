În ce constă, ce studiază și cu ce se ocupă oncologia moleculară. Mircea Lucescu, pe mâinile unui specialist în Belgia

Mircea Lucescu (80 de ani) se confruntă cu probleme serioase de sănătate și va pleca în Belgia, unde va fi consultat de un reputat specialist în oncologie moleculară. În ce constă, ce studiază și cu se se ocupă această ramură specializată și modernă a medicinei.

Mircea Lucescu a fost externat de la Spitalul Universitar în cursul zilei de luni, însă nu a scăpat, încă, de medici. Săptămâna viitoare, antrenorul va merge în Belgia, pentru a afla o altă opinie. Vrea să știe, cu exactitate, ce afecțiune are și cât de serioasă este. “Il Luce” va ajunge pe mâinile unui român, prof. dr. Ștefan Constantinescu, după cum a anunțat jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia.

Prof. dr. Ștefan Constantinescu este unul dintre primii specialiști în oncologie moleculară din lume. Are 61 de ani și a terminat Facultatea de Medicină la București, Carol Davila, în 1988.

Ulterior, a plecat la specializări în Memphis, în Tennessee, respectiv Cambridge, în Massachusetts. Este profesor la Universitatea Catolică din Leuven și consultă și la Spitalul Saint-Luc din Bruxelles.

Oncologia moleculară este o specialitate interdisciplinară situată la interfața chimiei medicale și a oncologiei, care studiază cancerul la nivel molecular. În ultimele decenii, aceasta s-a dezvoltat ca o ramură dedicată înțelegerii mecanismelor moleculare implicate în apariția, progresia și tratamentul tumorilor.

Domeniul analizează modificările ADN-ului, ARN-ului, proteinelor și căilor de semnalizare celulară, oferind baza pentru terapii țintite și medicina personalizată.

Pe Facebook, dr. Horațiu Albu a explicat, detaliat, ce studiază, de fapt, oncologia moleculară, care ar trebui să-i ofere lui Mircea Lucescu un diagnostic clar.

Mutațiile oncogenelor și supresoarelor tumorale (ex: mutații în TP53, BRCA1/2, KRAS, EGFR, etc.).

Semnalizare celulară aberantă. Spre exemplu căile ca PI3K/AKT, RAS/RAF/MEK/ERK sau WNT sunt frecvent dereglate în tumori.

Epigenetica cancerului care se uita după modificările expresiei genelor fără schimbarea secvenței ADN (ex: metilarea ADN-ului).

Rolul microARN-urilor și ARN-urilor lungi necodante (lncRNA) în expresia oncogenelor sau supresoarelor.

Instabilitatea genomică și deficientele de reparare a ADN-ului (ex. multe cancere prezintă deficiențe în mecanismele de reparare a ADN- ului, cum este cazul mutațiilor BRCA).

Altele.

Tot dr. Horațiu Albu a explicat, de asemenea, cu ce se ocupă oncologia moleculară și care este rolul ei.

Diagnostic molecular, identificând semnăturile genetice ale tumorilor.

Stratificare terapeutică, adică alegerea tratamentului potrivit pe baza profilului genetic (medicină personalizată).

Dezvoltarea de medicamente țintite care blochează moleculele-cheie din celulele tumorale (ex: inhibitori EGFR, ALK, PARP).

Dezvoltarea de medicamente imunoterapice în urma utilizării informațiilor moleculare pentru a stimula sistemul imun.

Dezvoltarea de metode de monitorizare prin folosirea markerilor moleculari pentru urmărirea evoluției bolii sau a răspunsului la tratament (ex: ADN tumoral circulant - ctDNA).

Aprofundarea bazelor moleculare ale diferitelor tipuri tumorale, inclusiv ale fenotipurilor metabolice pentru stratificarea diferitelor terapii medicale și, mai nou, nutriționale.