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Romanul care a făcut istorie ajunge la final pe Netflix. Data lansării ultimului sezon

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Romanul care a făcut istorie ajunge la final pe Netflix. Data lansării ultimului sezon
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Din cuprinsul articolului

Sezonul al doilea al serialului „100 de ani de singurătate” va fi lansat pe Netflix pe 5 august 2026 și va încheia adaptarea unuia dintre cele mai importante romane din literatura universală, semnat de Gabriel García Márquez.

Noile episoade urmăresc ultimele capitole ale poveștii familiei Buendía și transformările dramatice prin care trece orașul fictiv Macondo, pe fondul modernizării și al conflictelor sociale.

Anunțul confirmă continuarea producției lansate în decembrie 2024, prima adaptare audiovizuală oficială a romanului publicat în 1967. Filmările au fost realizate integral în Columbia, iar serialul rămâne una dintre cele mai ambițioase producții latino-americane realizate de Netflix.

Povestea continuă după încheierea războiului

Acțiunea noului sezon începe imediat după semnarea armistițiului care pune capăt conflictelor armate. Cu toate acestea, pacea nu se instalează în Macondo. Conservatorii continuă să îl considere o amenințare pe colonelul Aureliano Buendía și pregătesc o tentativă de asasinat împotriva acestuia.

Evenimentele au consecințe importante asupra destinului familiei Buendía. Fernanda del Carpio părăsește Bogotá și ajunge în Macondo, unde se căsătorește cu Aureliano al Doilea, unul dintre fiii gemeni ai lui Arcadio. Relația lor marchează începutul unei noi etape în istoria familiei și influențează evoluția generațiilor următoare.

Calea ferată schimbă definitiv Macondo

În paralel, José Arcadio al II-lea reușește să ducă la îndeplinire unul dintre marile proiecte visate de fondatorul orașului: conectarea Macondo-ului la restul lumii prin calea ferată.

Noua infrastructură atrage investiții și favorizează apariția unei companii bananiere, care transformă rapid economia locală.

Dezvoltarea aduce însă și efecte negative. Tensiunile sociale și politice cresc, iar schimbările economice accelerează procesul de degradare al comunității, un element central al romanului lui Gabriel García Márquez.

Serialul urmărește astfel felul în care modernizarea, în loc să rupă izolarea orașului, contribuie la împlinirea destinului tragic anticipat încă din primele capitole ale poveștii.

Echipa de producție rămâne aceeași

Al doilea sezon este regizat de Laura Mora și Carlos Moreno, cei care au coordonat și prima parte a adaptării. Scenariul este semnat de María Camila Arias, Natalia Santa și Camila Brugés.

Producția continuă să exploreze temele definitorii ale romanului: memoria, singurătatea, repetiția destinului, legăturile dintre generații și impactul schimbărilor istorice asupra unei comunități izolate.

Lansat pe 11 decembrie 2024, primul sezon a prezentat întemeierea orașului Macondo de către José Arcadio Buendía și Úrsula Iguarán și a urmărit primele generații ale familiei Buendía, marcate de războaie civile, iubiri imposibile și conflicte care se repetă de-a lungul timpului.

Finalul unei adaptări așteptate

Sezonul al doilea este prezentat drept capitolul final al adaptării romanului „100 de ani de singurătate”, considerat una dintre capodoperele literaturii universale.

Lansarea din 5 august 2026 va încheia povestea familiei Buendía și a orașului Macondo, oferind publicului de pe Netflix deznodământul unei saga care a influențat literatura mondială timp de aproape șase decenii.

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