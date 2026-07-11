Dacă plănuiești o seară liniștită pe canapea, Netflix oferă suficiente opțiuni pentru toate gusturile. De la thrillere și filme de acțiune, până la comedii și producții premiate, iată o selecție care te poate ajuta să alegi mai ușor ce urmărești în acest weekend.

Dacă ești în căutarea unor producții recente, Netflix are în catalog filme care au atras atenția publicului în ultimii ani. De la povești pline de suspans până la aventuri SF sau comedii de acțiune, oferta este suficient de variată pentru orice preferință.

The Killer (2023) – thriller regizat de David Fincher, cu o poveste tensionată despre un asasin profesionist pus în fața unor alegeri dificile.

Bird Box Barcelona (2023) – thriller cu elemente horror și o luptă continuă pentru supraviețuire într-o lume aflată în haos.

The Out-Laws (2023) – comedie de acțiune în care secretele de familie generează o serie de situații neașteptate.

Rebel Moon (2023) – aventură science-fiction cu bătălii spectaculoase și mize uriașe.

MaXXine (2024) – dramă despre maturizare și provocările care apar odată cu împlinirea visurilor.

They Cloned Tyrone (2023) – thriller SF cu accente de comedie și o conspirație care schimbă complet viața unui oraș.

The Apprentice (2023) – dramă cu elemente istorice și politice despre compromisurile din drumul spre succes.

White Noise (2022) – adaptare după romanul lui Don DeLillo, care îmbină satira cu reflecțiile despre viața de familie.

The Zero Theorem (2024) – film science-fiction care explorează teme precum identitatea și sensul existenței.

Extraction 2 (2023) – acțiune intensă, misiuni periculoase și secvențe spectaculoase.

Swedish Dicks: The Movie (2024) – comedie polițistă construită în jurul unui duo de detectivi excentrici.

Black Knight (2023) – dramă de acțiune despre supraviețuire într-un viitor ostil.

The Soldier (2024) – thriller militar în care fiecare decizie poate schimba cursul unei misiuni.

The Quiet Room (2023) – dramă psihologică despre vindecare și redescoperirea sinelui.

Velvet Skies (2024) – dramă romantică despre relații, alegeri dificile și noi începuturi.

Nu doar producțiile noi merită atenție. Există filme care continuă să fie apreciate ani la rând datorită poveștilor bine construite, interpretărilor memorabile și regiei de excepție. Dacă nu le-ai văzut până acum sau pur și simplu vrei să le revezi, acestea sunt alegeri excelente pentru o seară de weekend.

The Grand Budapest Hotel (2014) – comedie-dramă cu un stil vizual aparte și personaje memorabile.

La La Land (2016) – musical apreciat pentru coloana sonoră și atmosfera sa optimistă.

Knives Out (2019) – thriller polițist cu o intrigă inteligentă și numeroase răsturnări de situație.

The Way Way Back (2013) – comedie dramatică despre maturizare și descoperirea propriei identități.

Parasite (2019) – film premiat cu Oscar, care combină drama și thrillerul într-o poveste cu un puternic mesaj social.

Baby Driver (2017) – acțiune, muzică și urmăriri spectaculoase într-un ritm alert.

The Intouchables (2011) – una dintre cele mai apreciate producții franceze despre prietenie și depășirea limitelor.

Jojo Rabbit (2019) – satiră care îmbină umorul cu emoția într-un mod original.

Spirited Away (2001) – animație devenită un reper al cinematografiei mondiale.

Inception (2010) – thriller psihologic regizat de Christopher Nolan, cu Leonardo DiCaprio în rol principal.

Siddhartha (1972) – adaptare cinematografică inspirată de romanul lui Hermann Hesse.

A Star Is Born (2018) – dramă muzicală cu Lady Gaga și Bradley Cooper, apreciată pentru interpretările actorilor.

The Favourite (2018) – dramă istorică remarcată pentru dialoguri și interpretări.

Moonlight (2016) – film recompensat cu Oscar, care spune o poveste profundă despre maturizare și identitate.

Alegerea unui film depinde în primul rând de starea de spirit. Dacă îți dorești adrenalină, thrillerele și filmele de acțiune sunt cele mai potrivite. Pentru o atmosferă relaxată alături de familie sau prieteni, comediile și animațiile reprezintă o alegere inspirată. În schimb, dacă preferi o producție care să te pună pe gânduri și după final, dramele și filmele premiate rămân printre cele mai apreciate opțiuni. Indiferent de preferințe, Netflix și celelalte platforme de streaming oferă suficiente variante pentru ca fiecare sâmbătă seara să se transforme într-o experiență plăcută în fața televizorului.